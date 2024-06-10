Скрытая угроза: почему снижение обоняния может предвещать сердечную недостаточность

JАНА: потеря обоняния может сигнализировать о проблемах с сердцем

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Колледжа медицины человека при Мичиганском государственном университете установили, что потеря обоняния может быть связана с повышением риска развития застойной сердечной недостаточности на примерно 30%.

Фото: Flickr by Aqua Mechanical is licensed under CC BY 2.0

Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (JАНА).

С возрастом многие люди теряют остроту обоняния. Исследования показывают, что у каждого четвертого человека к 50 годам снижается способность улавливать запахи. После 80 лет более половины пожилых людей испытывают трудности с распознаванием запахов.

Потеря обоняния может привести к снижению качества жизни, в том числе уменьшению удовольствия от еды и ухудшению способности обнаруживать испорченные продукты или утечки газа по запаху.

В новом исследовании, в котором участвовали 2537 добровольцев, учёные обнаружили, что потеря обоняния также может быть признаком застойной сердечной недостаточности (ЗСН) — состояния, при котором сердце не может перекачивать достаточное количество крови для удовлетворения потребностей организма или делает это при аномально высоком давлении наполнения.

ЗСН возникает вследствие ослабления сократительной функции сердца.

Исследование охватывало участников в возрасте от 70 до 79 лет. Остроту их обоняния оценивали с помощью специального теста на распознавание запахов, а затем сопоставили результаты с данными медицинских карт участников.

Было установлено, что потеря обоняния увеличивает риск развития застойной сердечной недостаточности примерно на 30%. Однако, неспособность распознавать запахи не была связана с другими сердечными заболеваниями или инсультом.