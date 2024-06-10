Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юлиан раскритиковал Баскова за дуэт с Милохиным и рассказал о дружбе с Зыкиной
Зелёный чай снижает риск развития болезни Паркинсона
Уилл Смит назвал "В погоне за счастьем" лучшим фильмом в своей карьере
Политическая напряженность в Европе усиливает давление на евро
Стало известно, почему нельзя смотреть в глаза кошке
Простой банановый кекс: будет готов уже через 25 минут
Как частота мытья волос влияет на их здоровье и рост?
Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
"Реал" откажется участвовать в новом клубном чемпионате мира
Скрытая угроза: почему снижение обоняния может предвещать сердечную недостаточность

JАНА: потеря обоняния может сигнализировать о проблемах с сердцем

1:54
Наука

Учёные из Колледжа медицины человека при Мичиганском государственном университете установили, что потеря обоняния может быть связана с повышением риска развития застойной сердечной недостаточности на примерно 30%.

JАНА: потеря обоняния может сигнализировать о проблемах с сердцем
Фото: Flickr by Aqua Mechanical is licensed under CC BY 2.0

Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (JАНА).

С возрастом многие люди теряют остроту обоняния. Исследования показывают, что у каждого четвертого человека к 50 годам снижается способность улавливать запахи. После 80 лет более половины пожилых людей испытывают трудности с распознаванием запахов.

Потеря обоняния может привести к снижению качества жизни, в том числе уменьшению удовольствия от еды и ухудшению способности обнаруживать испорченные продукты или утечки газа по запаху.

В новом исследовании, в котором участвовали 2537 добровольцев, учёные обнаружили, что потеря обоняния также может быть признаком застойной сердечной недостаточности (ЗСН) — состояния, при котором сердце не может перекачивать достаточное количество крови для удовлетворения потребностей организма или делает это при аномально высоком давлении наполнения.

ЗСН возникает вследствие ослабления сократительной функции сердца.

Исследование охватывало участников в возрасте от 70 до 79 лет. Остроту их обоняния оценивали с помощью специального теста на распознавание запахов, а затем сопоставили результаты с данными медицинских карт участников.

Было установлено, что потеря обоняния увеличивает риск развития застойной сердечной недостаточности примерно на 30%. Однако, неспособность распознавать запахи не была связана с другими сердечными заболеваниями или инсультом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Избавьтесь от паутинных клещей и тли с помощью апельсиновых корок
Корки апельсина - природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются
Как справиться со слизнями без химии: 3 эффективных варианта
Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии Любовь Степушова Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Популярные, но бесполезные методы борьбы с медведкой: чего лучше избегать
Сладкая и сочная: как правильно подкармливать морковь для идеального урожая
Растения-защитники: какие культуры отпугивают клещей с вашего участка
Растения-защитники: какие культуры отпугивают клещей с вашего участка
Последние материалы
Kia и Hyundai стали лидерами по КАСКО в Петербурге за первые месяцы 2024 года
Минстрой урежет поддержку застройщикам малогабаритного жилья
Советы родителям, как справиться со стрессом
Лидеры надежности: ТОП-10 моделей Lexus, которые проедут сотни тысяч километров
Егор Крид признался в депрессии из-за невозможности стать молодым отцом
Кто эффективнее выполняет свою работу - "жаворонки" или "совы"?
Стало известно, как понять, что кошка испытывает стресс
Форвард "Оренбурга" Воробьёв перешёл в "Локомотив"
Солёная вода и волосы: как сохранить красоту локонов летом?
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников