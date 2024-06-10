Смерть на пороге: эти симптомы помогут распознать последний момент

Названы главные признаки, говорящие о приближении смерти человека

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Издание Daily Express сообщило, по каким признакам не только врачи, но и близкие могут понять, что человек стоит на пороге смерти.

Фото: wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из первых ярких симптомов, указывающих на серьёзную угрозу жизни, является одышка, или "воздушный голод". Об этом журналистам Daily Express рассказали специалисты Национального института старения США.

Одышка может быть вызвана такими заболеваниями, как сердечная недостаточность и патологии лёгких.

Специалисты также отметили, что признаки приближения летального исхода могут быть как физическими, так и психологическими. К физическим признакам, помимо одышки, относятся ухудшение внимания и концентрации. Эти симптомы часто наблюдаются у людей в последние дни или часы их жизни.

Затем человек теряет интерес к пище и даже перестаёт пить.

К психологическим предвестникам относятся усугубление симптомов депрессии и повышенной тревожности. Также часто наблюдаются сильная утомляемость, сонливость, апатия и потеря интереса к окружающим и к жизни.