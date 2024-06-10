Удивительное открытие: стартапы создают питьевую воду из атмосферы

Революционные технологии: как стартапы извлекают воду из воздуха

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

В последние годы фиксируются многочисленные достижения ученых, работающих в стартапах. Одной из таких инноваций стала разработка методов извлечения воды из воздуха, что особенно актуально для регионов с дефицитом водных ресурсов.

Фото: commons.wikimedia.org by Drevo61 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Стартап Infinite Cooling представил одну из таких технологий, выиграв конкурс MIT на финансирование в размере 100 тысяч долларов США. Результаты исследований опубликованы в журнале Science Advances.

Идея заключается в том, чтобы насыщать воздух, содержащий водяные пары, электрически заряженными ионами. В результате мельчайшие капли воды тоже приобретают заряд и направляются к проводникам с током, которые действуют как сито. Капли собираются на сетке и стекают в коллектор, откуда их можно использовать в различных целях.

Еще один проект представлен компанией DrinkingMaker. Это устройство превращает воздух не только в техническую, но и в питьевую воду. Аппарат конденсирует влажный воздух через шестиступенчатую систему фильтрации и способен производить до 19 литров воды в день. Он портативный и легко транспортируется даже в легковом автомобиле.

Получение воды из атмосферы фактически означает извлечение из воздуха денег, утверждают ученые.