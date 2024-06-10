Удивительное открытие: стартапы создают питьевую воду из атмосферы

В последние годы фиксируются многочисленные достижения ученых, работающих в стартапах. Одной из таких инноваций стала разработка методов извлечения воды из воздуха, что особенно актуально для регионов с дефицитом водных ресурсов.
Стартап Infinite Cooling представил одну из таких технологий, выиграв конкурс MIT на финансирование в размере 100 тысяч долларов США. Результаты исследований опубликованы в журнале Science Advances.
Идея заключается в том, чтобы насыщать воздух, содержащий водяные пары, электрически заряженными ионами. В результате мельчайшие капли воды тоже приобретают заряд и направляются к проводникам с током, которые действуют как сито. Капли собираются на сетке и стекают в коллектор, откуда их можно использовать в различных целях.
Еще один проект представлен компанией DrinkingMaker. Это устройство превращает воздух не только в техническую, но и в питьевую воду. Аппарат конденсирует влажный воздух через шестиступенчатую систему фильтрации и способен производить до 19 литров воды в день. Он портативный и легко транспортируется даже в легковом автомобиле.
Получение воды из атмосферы фактически означает извлечение из воздуха денег, утверждают ученые.
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