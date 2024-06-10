Невероятные находки: как 45-дневная экспедиция изменила наши знания о морской жизни

Восточная часть Тихого океана между Мексикой и Гавайями хранит множество тайн, которые зоологи постепенно раскрывают. Недавняя 45-дневная экспедиция в регион Кларион-Клиппертон привела к удивительным открытиям, включая находку морской губки возрастом 15 тысяч лет.
Эти районы остаются одними из наименее изученных на Земле. По данным портала Phys, науке известно лишь о десятой части животных, обитающих в этих водах. Глубоководные зоны на глубине от 3500 до 5500 метров покрывают более половины земной поверхности, однако об их обитателях мы знаем крайне мало.
Используя дистанционно управляемые аппараты (ROV), исследовательская команда смогла заснять редкие кадры и собрать ценные образцы для дальнейшего изучения.
Одним из самых впечатляющих открытий стала стеклянная губка чашеобразной формы, которая может жить до 15 000 лет, делая её одним из самых долгоживущих существ на планете.
Кроме того, ученые обнаружили розового морского огурца из рода Amperima. Эти медлительные создания передвигаются по пустынным равнинам на своих трубчатых ножках в поисках питательных отложений. Передние ножки морского огурца трансформированы так, что он может захватывать пищу и переносить её в рот.
Эти открытия не только обогатили наши знания о глубоководной жизни, но и пролили свет на малоизученные аспекты морских экосистем. Каждый новый вид, найденный учеными, открывает перед нами новые страницы в книге природы и способствует развитию науки, подобно открытиям великих исследователей XVIII века.
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