Невероятные находки: как 45-дневная экспедиция изменила наши знания о морской жизни

Зоологи нашли животное возрастом 15 тысяч лет

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Восточная часть Тихого океана между Мексикой и Гавайями хранит множество тайн, которые зоологи постепенно раскрывают. Недавняя 45-дневная экспедиция в регион Кларион-Клиппертон привела к удивительным открытиям, включая находку морской губки возрастом 15 тысяч лет.

Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff is licensed under Public Domain

Эти районы остаются одними из наименее изученных на Земле. По данным портала Phys, науке известно лишь о десятой части животных, обитающих в этих водах. Глубоководные зоны на глубине от 3500 до 5500 метров покрывают более половины земной поверхности, однако об их обитателях мы знаем крайне мало.

Используя дистанционно управляемые аппараты (ROV), исследовательская команда смогла заснять редкие кадры и собрать ценные образцы для дальнейшего изучения.

Одним из самых впечатляющих открытий стала стеклянная губка чашеобразной формы, которая может жить до 15 000 лет, делая её одним из самых долгоживущих существ на планете.

Кроме того, ученые обнаружили розового морского огурца из рода Amperima. Эти медлительные создания передвигаются по пустынным равнинам на своих трубчатых ножках в поисках питательных отложений. Передние ножки морского огурца трансформированы так, что он может захватывать пищу и переносить её в рот.

Эти открытия не только обогатили наши знания о глубоководной жизни, но и пролили свет на малоизученные аспекты морских экосистем. Каждый новый вид, найденный учеными, открывает перед нами новые страницы в книге природы и способствует развитию науки, подобно открытиям великих исследователей XVIII века.