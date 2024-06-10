Индивидуальный подход или универсальное решение: эксперт скептически оценивает перспективы новой вакцины от рака

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Иммунолог заявил, что говорить об эффективности противораковых вакцин еще рано

1:49
Наука

Иммунолог и эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков заявил, что на данный момент слишком рано говорить об эффективности противораковой вакцины, разработка которой активно ведется в России.

Иммунолог заявил, что говорить об эффективности противораковых вакцин еще рано
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Скорее всего, речь идет о пилотных клинических исследованиях. Конечно, на текущем этапе говорить об эффективности препарата, или скорее даже о подходе, технологической платформе, преждевременно. Обнадеживает то, что идея не нова и технологии уже реализованы в виде кандидатных лекарственных препаратов, один из которых зарегистрирован в США", — отметил эксперт в эфире радио КП.

По словам иммунолога, эти препараты должны "научить" иммунную систему распознавать онкологию и бороться с раковыми клетками.

Крючков также подчеркнул, что пока рано говорить об универсальности данного метода лечения. Вначале такие вакцины, по его мнению, будут разрабатываться индивидуально для каждого пациента.

Он пояснил, что для создания препарата понадобятся клетки опухоли конкретного человека, и для эффективности вакцины эти клетки должны быть динамичными. Эксперт добавил, что по мере прогрессирования заболевания врачам придется повторно брать биологический материал для создания обновленных вариантов лекарства.

Иммунолог также выразил сомнения в том, что данный подход будет эффективен при лечении всех видов онкологических заболеваний.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко на ПМЭФ сообщил, что первые результаты доклинических исследований противораковой вакцины могут быть получены к концу этого года. После этого специалисты смогут приступить к клиническим испытаниям.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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