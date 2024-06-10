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Землетрясения под контролем: новое исследование изменит подход к их прогнозированию

Nature: учёные раскрыли новые механизмы возникновения землетрясений

1:46
Наука

Группа американских исследователей из Brown University (США) сделала значительный прорыв в изучении процессов, стоящих за землетрясениями. Их работа, опубликованная на портале Nature, предлагает новое понимание того, как землетрясения возникают и развиваются, что в перспективе может улучшить методы их прогнозирования.

Nature: учёные раскрыли новые механизмы возникновения землетрясений
Фото: Wikipedia by Schwede66 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Учёные сосредоточили своё внимание на границах тектонических разломов, местах встречи литосферных плит Земли. Исследование показывает, что различные виды сейсмической активности зависят от движения этих плит относительно друг друга и формы самих разломов.

Одна из ключевых теорий, предложенных исследователями, заключается в том, что сложная геометрия разломов может создавать нестабильное поведение, приводящее к землетрясениям.

Неровные края разломов могут зацепляться друг за друга при движении, что вызывает увеличение давления и в конечном итоге приводит к разрушениям.

С помощью компьютерного анализа учёные выяснили, что разломы с более ровными геометрическими структурами могут обеспечивать более плавное скольжение без возникновения землетрясений.

Однако зазубренные края разломов могут вызывать резкий рост напряжения и, следовательно, землетрясения.

Хотя данная модель требует дальнейших проверок, исследователи считают, что подтверждение их теории может стать основой для разработки более эффективных методов прогнозирования землетрясений.

Измерение формы краев разломов значительно проще, чем изучение свойств трения, что делает этот подход более применимым на практике.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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