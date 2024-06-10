Ученые научили воду левитировать: революция в охлаждающих системах

Ученые открыли новый способ левитации воды

Если капнуть немного воды на очень горячую сковороду, капли начнут бегать и танцевать. Эти капли на самом деле парят. Когда поверхность достаточно нагрета, тепло испаряет нижнюю часть капли, создавая газовую подушку, на которой остальная часть капли удерживается.

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Это явление известно как эффект Лейденфроста, названное в честь немецкого врача Иоганна Готтлоба Лейденфроста, задокументировавшего его в 18 веке.

Теперь группа ученых разработала способ снизить температуру, при которой происходит этот эффект. Поверхность с микроскопической текстурой более эффективно передает тепло каплям. Это открытие имеет важное значение для улучшения теплопередачи в таких областях, как охлаждение промышленного оборудования и ядерных градирен. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Physics.

"Мы предполагали, что микростолбики изменят поведение этого хорошо известного явления, но результаты превзошли наши ожидания", — говорит инженер-механик Цзинтао Ченг из Политехнического института и государственного университета Вирджинии. "Наблюдаемые взаимодействия пузырьков и капель открывают новые перспективы в области теплопередачи при кипении".

Эффект Лейденфроста известен давно, и его параметры хорошо изучены. Для его проявления требуется достаточное количество тепла, чтобы вода мгновенно образовала пар при контакте с горячей поверхностью, но не настолько много, чтобы вся капля испарилась сразу.

Причина, по которой вода не испаряется полностью при температуре Лейденфроста, заключается в том, что значительная часть тепла отводится в виде пара, а не передается остальной части капли.

Разработанная Ченгом и его коллегами поверхность состоит из сотен крошечных столбиков высотой около 0,08 миллиметра, что примерно равно толщине человеческого волоса. Они расположены сеткой с расстоянием около 0,12 миллиметра между ними. Капля воды, попадая на такую поверхность, охватывает около 100 столбиков.

Когда вода находится на этой поверхности, столбики передают больше тепла в каплю, ускоряя её кипение. Это позволяет наблюдать эффект Лейденфроста в течение миллисекунд и при более низких температурах, чем на плоской поверхности, такой как плита или сковорода.

Команда смогла вызвать эффект Лейденфроста при температуре 130 градусов по Цельсию, что значительно ниже, чем 230 градусов, обычно необходимых для этого явления.

Вода является отличной средой для охлаждения, так как кипит и испаряется при температуре около 100 градусов по Цельсию (немного меняется в зависимости от высоты). Жидкая вода не может быть горячее этой точки, так как она превращается в пар.

Вот почему можно приготовить суп в полиэтиленовом пакете на огне: тепло передается воде, которая не может превысить температуру плавления пластика (но не делайте этого, в пластике есть вредные химикаты).

Таким образом, поверхность с микростолбиками предлагает более эффективный механизм теплопередачи, который может быть безопаснее текущих технологий водяного охлаждения, помогая предотвратить опасные аварии, такие как взрывы пара.

"Взрывы пара происходят, когда пузырьки пара внутри жидкости быстро расширяются из-за сильного источника тепла. Это особенно важно для атомных электростанций, где структура поверхности теплообменников может влиять на рост пузырьков и провоцировать взрывы", — говорит инженер Вен Хуанг из Технологического института Вирджинии. "Наше теоретическое исследование показывает, как структура поверхности влияет на рост пузырьков пара, предоставляя ценную информацию для контроля и снижения риска паровых взрывов".