Крыс заставили дышать отходами металлургического производства, вскрыли и убедились: отравились

В опытах на лабораторных крысах оценена токсичность арсенидных отходов "Тувакобальта"

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные нагрели арсенидные отходы закрытого горно-обогатительного комбината "Тувакобальт", дали подышать их испарениями крысам — и те отравились. О совместном эксперименте Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, Новосибирского научно-исследовательского института гигиены Роспотребнадзора и Томского политехнического университета сообщила пресс-служба ИНГГ в понедельник.

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В исследовании были задействованы 20 лабораторных животных, которых разделили, как положено, на контрольную и опытную группы. Грызунов, которым не повезло, подвергли трёхдневной ингаляции токсичных веществ. Потом всех крыс вскрыли и сравнили.

У отравленных особей были выявлены патологические изменения во внутренних органах. В их организмах зафиксировано превышение предельно допустимого содержания ртути, никеля, железа, мышьяка, марганца, свинца и других опасных элементов, а натрия, фосфора, калия, серы, брома и йода — наоборот, оказалось меньше нормы. Скорее всего, эти элементы были замещены токсичными тяжёлыми металлами и мышьяком, предположила заведующая лабораторией геоэлектрохимии ИНГГ СО РАН доктор геолого-минералогических наук Светлана Бортникова.

"Результаты этого эксперимента подтверждают высокую токсичность эманаций от вещества хвостохранилищ", — резюмировала она.

"Эксперимент проводился в соответствии с правилами, принятыми на Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных научных целей, и правилами лабораторной практики", — подчёркивается в сообщении.