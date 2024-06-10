По 15 лет без очной проверки: новые батареи для вышек сотовой связи в глуши сообщат о своей исправности онлайн

Срок службы батарей для базовых станций сотовой связи увеличен с 10 до 15 лет

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

В Новосибирске созданы батареи для базовых станций сотовой связи с функцией самодиагностики, передаёт в понедельник ТАСС со ссылкой на представителя разработчиков Александра Чувашова.

Фото: Pexels by Jiří Malý is licensed under public domain

Новинка превосходит применяемые сейчас аккумуляторы по массогабаритным характеристикам и эксплуатационному ресурсу. "Она легче, у неё намного больший срок службы — около 15 лет", — уточнил он.

Основная особенность разработки — функция самодиагностики с дистанционным контролем исправности.

"Безотказная работа с удалённым мониторингом. Система работает без человека и без человека самодиагностируется", — пояснил Чувашов.

Это большое преимущество для нашей необъятной родины с её труднодоступными местами. "Испытания классических батарей, которые сейчас используются, занимают примерно сутки. Можно как-то пытаться укоротить, но — с потерей качества. Если нужно ввести несколько тысяч батарей в работу в течение сезона в регионе — то это огромные трудозатраты и время. Поэтому в большинстве случаев эти проверки никто не делает. Из-за этого случаются аварийные сбои", — расказал разработчик.

По его словам, контакты с операторами (читай, сбыт) уже налажены, в планах — строительство производственной линии.

Ранее также в Новосибирске смогли удвоить ёмкость литий-ионных батарей.