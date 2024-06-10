Замену дорогому и токсичному гадолинию для диагностики онкологии нашли у быков

На основе бычьего альбумина разработан контраст для МРТ опухолей

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Казанского федерального университета и Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова нашли замену дорогому и токсичному гадолинию для неинвазивной диагностики злокачественных новообразований, сообщили пресс-службе Минобрнауки РФ.

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Врачи ищут опухоли при помощи МРТ, подсвечивая их контрастом. В роли контрастных агентов приходится использовать соединения редкоземельного металла гадолиния, который бывает токсичен для почек, объяснил доцент кафедры физической химии КФУ Рустэм Заиров. "Сейчас всё чаще и чаще поднимается вопрос о том, что гадолиний нужно заменять чем-то более биодружелюбным. Здесь на помощь приходит марганец, а точнее, его ион Mn2+", — рассказал он.

Носителем для марганца — если не идеальным, то очень неплохим — оказался бычий сывороточный альбумин. Из этого очень похожего на человеческий белка исследователям удалось сформировать наночастицы размером порядка 100 нанометров, то есть почти всепроникающие, с концентрацией Mn2+ 1:4.

Инновационный контраст порадовал своих создателей хорошими параметрами. "Релаксивность, как ключевой параметр контрастного агента, отображающий эффективность контрастирующей или в данном случае подсвечивающей способности полученных нашей группой наночастиц, достигает порядка 100 единиц, — уточнил Заиров. — Это является существенным прорывом в области разработки контрастных агентов, поскольку более чем на порядок превышает соответствующие значения релаксивности современных, коммерчески доступных для МРТ контрастных агентов на основе гадолиния".

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