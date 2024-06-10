Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дерматолог Новикова дала рекомендации по уходу за кожей в летние месяцы
Россиянка побывала в США и поведала о внешнем виде американок
"АвтоВАЗ" может снова поднять цены на LADA осенью
Жареный рис с куриными сосисками: аппетитное блюдо
Эксперты рассказали, как по кошке определить погоду
Курица с кешью и грибами: готовим вкусный ужин
Кастрация-стерилизация питомцев: последствия, о которых молчат
Певица Ани Лорак показала повзрослевшую дочь в день рождения девочки
Российские автовладельцы смогут снять угнанные машины с учёта по заявлению
Замену дорогому и токсичному гадолинию для диагностики онкологии нашли у быков

На основе бычьего альбумина разработан контраст для МРТ опухолей

1:56
Наука

Специалисты Казанского федерального университета и Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова нашли замену дорогому и токсичному гадолинию для неинвазивной диагностики злокачественных новообразований, сообщили пресс-службе Минобрнауки РФ.

На основе бычьего альбумина разработан контраст для МРТ опухолей
Фото: Wikimedia Commons by Sergei.Verzilin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Врачи ищут опухоли при помощи МРТ, подсвечивая их контрастом. В роли контрастных агентов приходится использовать соединения редкоземельного металла гадолиния, который бывает токсичен для почек, объяснил доцент кафедры физической химии КФУ Рустэм Заиров. "Сейчас всё чаще и чаще поднимается вопрос о том, что гадолиний нужно заменять чем-то более биодружелюбным. Здесь на помощь приходит марганец, а точнее, его ион Mn2+", — рассказал он.

Носителем для марганца — если не идеальным, то очень неплохим — оказался бычий сывороточный альбумин. Из этого очень похожего на человеческий белка исследователям удалось сформировать наночастицы размером порядка 100 нанометров, то есть почти всепроникающие, с концентрацией Mn2+ 1:4.

Инновационный контраст порадовал своих создателей хорошими параметрами. "Релаксивность, как ключевой параметр контрастного агента, отображающий эффективность контрастирующей или в данном случае подсвечивающей способности полученных нашей группой наночастиц, достигает порядка 100 единиц, — уточнил Заиров. — Это является существенным прорывом в области разработки контрастных агентов, поскольку более чем на порядок превышает соответствующие значения релаксивности современных, коммерчески доступных для МРТ контрастных агентов на основе гадолиния".

Ранее американские онкологи поняли, почему порой происходит рецидив рака, когда он, казалось бы, уже вылечен.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Подкормка лука золой зарядит на рост крупных луковиц
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
В Сумской области ВС РФ могут открыть ещё один фронт Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Поливаем огурцы правильно: рассказываем, как не допустить частых ошибок
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Последние материалы
На основе бычьего альбумина разработан контраст для МРТ опухолей
Уехавшая во Францию Яна Троянова* обвинила Россию в своем алкоголизме
Какие предшественники нужны клубнике для отличного урожая?
В Великобритании заявили, что Киев собирается взрывать российские школы
Туристка рассказала о скучном отдыхе в столице ОАЭ
Назван способ взбодриться с утра без кофе
Советы по укладке волос в жару для сохранения прически до вечера
Никаких сухоцветов в доме, настоятельно призвала мастер фэншуй Татьяна Чодрон
Эксперты Роскачества рассказали, как снизить стоимость полиса ОСАГО
Глеб Никитин: новая модель Volga будет конкурировать с Volkswagen и Skoda
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников