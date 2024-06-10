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Россия переживает нашествие смерчей в годовщину смертоносной Ивановской вспышки торнадо

Смерчи отмечены в Челябинской и Ленинградской областях

1:45
Наука » Экология

Смерчи прошли в минувшие выходные в нескольких регионах России. Один из них послужил поводом к съёмке ставшего вирусным видео.

Смерчи отмечены в Челябинской и Ленинградской областях
Фото: МЧС России is licensed under public domain

В субботу водный смерч образовался над Лемболовским озером в Ленинградской области. На берегу в этот момент компания отдыхающих как ни в чём не бывало жарила шашлыки. "А скоро мясо будет? Просто торнадо идёт", — звучит голос за кадром.

Такие смерчи, как правило, безобидны — бояться надо тех, что на суше, пояснил "Фонтанке" синоптик Александр Колесов.

Действительно, тем временем мощный смерч в Башкирии всего за 10 минут повалил восемь железобетонных столбов, дорожные знаки, повредил заправку, ЛЭП, две машины. В соседней Челябинской области сорвало кровлю с жилых домов.

Примечательно, что смерчи налетели в годовщину Ивановской вспышки торнадо, признанной одной из самых разрушительных за всю историю России и самой смертоносной в Европе в XX веке. 9 июня 1984 года по средней полосе прошло несколько торнадо, самый мощный и долгоживущий из них проделал путь 85,9 км по Костромской и Ивановской областям, унеся 69 жизней.

По словам ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автора книги "Парадоксы климата" кандидата физико-математических наук Андрея Киселёва, причиной смерчей становится необходимость выхода избытка энергии из перегретой глобальным потеплением атмосферы.

Шашлыки во время торнадо
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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