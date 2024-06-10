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"Дьявольская" комета Понса-Брукса одурачила астрономов "антихвостом"

Spaceweather: оптическая иллюзия сбила с толку наблюдателей за кометой 12P

1:37
Наука

Комета 12P/Понса-Брукса, также известная как "дьявольская комета", озадачила астрономов во время своего последнего приближения к Земле. Специалисты заметили у неё второй хвост, который тянется в противоположную от движения сторону, что противоречит законам физики, сообщает портал Spaceweather. com.

Spaceweather: оптическая иллюзия сбила с толку наблюдателей за кометой 12P
Фото: Wikimedia Commons by Nielander is licensed under CC0

Комета Понса-Брукса — это криовулканическая комета диаметром 17 километров, светящаяся зеленоватым оттенком из-за высокого содержания диуглерода. Она движется по эллиптической орбите вокруг Солнца и завершает полный оборот за 71,3 года.

При сближении с Солнцем излучение нагревает её ледяное ядро, вызывая извержения. Во время одного из таких извержений облако газа (кома) вокруг кометы временно приняло форму, напоминающую два длинных рога, за что комета получила своё "демоническое" прозвище.

На снимках от 3 июня учёные обнаружили у 12P вторичный хвост, известный как "антихвост". Такие структуры иногда появляются у комет под воздействием солнечного ветра, когда они движутся к Солнцу. Однако "антихвост" кометы Понса-Брукса возник необъяснимым образом при её движении в обратном направлении.

Как показал детальный анализ, второй хвост кометы оказался отражением солнечного света от газопылевого следа объекта. Эта редкая иллюзия возникла из-за положения Земли, которая в тот момент проходила через орбитальную плоскость 12P.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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