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Ученые опровергли существование водоема на южном полюсе Марса

SciAdv: земные георадары ошибочно показали наличие воды под марсианскими льдами

1:16
Наука

Американские исследователи из Корнелльского университета опровергли существование озера с жидкой водой подо льдом на южном полюсе Марса. На наличие такого водоема ранее указывали данные радиолокационного сканирования планеты. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Science Advances (SciAdv).

SciAdv: земные георадары ошибочно показали наличие воды под марсианскими льдами
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Команда ученых провела моделирование ледяной среды и ее способности отражать георадарные волны. По их расчетам, небольшие изменения в слоях льда могут привести к интерференции (наложению) радарных волн.

Это явление может искажать результаты сканирования, создавая видимость отражения от водной поверхности, которой, вероятно, нет.

"Я не утверждаю, что наличие жидкой воды там абсолютно невозможно, но мы показываем, что есть гораздо более простые объяснения тех же наблюдений, используя известные нам механизмы и материалы", — отметил один из авторов исследования, астрофизик Дэниел Лалич.

Лалич добавил, что температура и давление на Марсе сильно отличаются от земных условий, что делает существование крупных водоемов недалеко от поверхности планеты маловероятным.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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