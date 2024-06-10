Ученые опровергли существование водоема на южном полюсе Марса

Американские исследователи из Корнелльского университета опровергли существование озера с жидкой водой подо льдом на южном полюсе Марса. На наличие такого водоема ранее указывали данные радиолокационного сканирования планеты. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Science Advances (SciAdv).
Команда ученых провела моделирование ледяной среды и ее способности отражать георадарные волны. По их расчетам, небольшие изменения в слоях льда могут привести к интерференции (наложению) радарных волн.
Это явление может искажать результаты сканирования, создавая видимость отражения от водной поверхности, которой, вероятно, нет.
"Я не утверждаю, что наличие жидкой воды там абсолютно невозможно, но мы показываем, что есть гораздо более простые объяснения тех же наблюдений, используя известные нам механизмы и материалы", — отметил один из авторов исследования, астрофизик Дэниел Лалич.
Лалич добавил, что температура и давление на Марсе сильно отличаются от земных условий, что делает существование крупных водоемов недалеко от поверхности планеты маловероятным.
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