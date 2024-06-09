Найден новый виновник болезни Паркинсона

Science Advances: поломка комплекса молекул TOM связана с болезнью Паркинсона

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные раскрыли механизм действия молекулярного переключателя, защищающего мозг от болезни Паркинсона. Результаты их работы опубликованы в журнале Science Advances.

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В предыдущих исследованиях авторы показали, что ген PINK1 играет ключевую роль в защите клеток мозга от стресса. У пациентов с мутацией в этом гене происходит утрата клеток, контролирующих движение, что приводит к симптомам болезни Паркинсона.

Ген PINK1 отвечает за производство особой молекулы, сигнализирующей о повреждении митохондрий — энергетических станций клеток. При обнаружении повреждений, PINK1 запускает процесс их устранения. Однако ранее не был известен механизм активации этого процесса.

В новом исследовании учёные установили, что для активации PINK1 требуется сложная молекулярная структура на поверхности митохондрий, известная как транслоказа внешней мембраны (TOM). Молекулы, участвующие в её образовании, могут стать целями для разработки новых лекарств против болезни Паркинсона.

Болезнь Паркинсона вызывает серьёзные двигательные нарушения. На данный момент нет лекарства, способного замедлить или остановить её прогрессирование.