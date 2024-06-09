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На грани технологий: как чип Neuralink преобразил жизнь парализованного мужчины

Первый пользователь Neuralink описал жизнь с мозговым чипом от Илона Маска

4:28
Наука

В череп Ноланда Арбо встроен компьютерный чип, а в мозг — электродная матрица. Его жизнь кардинально изменилась после этой операции, сообщает Scientific American.

Первый пользователь Neuralink описал жизнь с мозговым чипом от Илона Маска
Фото: https://www.flickr.com/photos/44124348109@N01/50280652497 by Steve Jurvetson is licensed under CC BY 2.0

Арбо, первый пользователь интерфейса Neuralink или BCI, утверждает, что не осознавал бы наличие устройства, если бы не помнил операцию. Он совершенно не чувствует его присутствия.

"Если бы я потерял память и проснулся, а вы сказали бы мне, что в моем мозгу что-то имплантировано, я бы вам не поверил", — говорит 30-летний житель Аризоны, парализованный ниже середины шеи после несчастного случая при плавании в 2016 году.

Хотя чип Neuralink физически незаметен, Арбо говорит, что он существенно изменил его жизнь, позволив "восстановить связь с миром". В январе он прошел роботизированную операцию по установке имплантата N1, также называемого "the Link", в рамках первого одобренного Neuralink испытания на людях.

BCI существуют уже десятилетиями, но благодаря Илону Маску и его компании Neuralink, эта технология привлекла огромное внимание. Это вызвало новый интерес к технологиям, способным значительно улучшить жизнь людей с квадриплегией, как у Арбо, и других с различными нарушениями или нейродегенеративными заболеваниями.

Уже через неделю после операции Арбо смог мысленно перемещать курсор компьютера, используя умственные и физические усилия. Он описывает это как "попытку движения" — просто желание парализованной конечности двигаться. Стимулируя мышцы руки и мысленно управляя мышью, он легко перемещает курсор по экрану.

"Это интуитивно и не вызывает никаких трудностей", — отмечает Арбо.

До имплантации Арбо пользовался компьютером голосовыми командами или с помощью губной палочки на сенсорном экране. Теперь, благодаря BCI, он может делать это быстрее, удобнее и без посторонней помощи.

Арбо побил рекорды в управлении курсором BCI, достигнув восьми бит в секунду, показателя, который учитывает как скорость, так и точность.

Арбо часами использует устройство для просмотра веб-страниц, отправки сообщений, прокрутки социальных сетей, навигации по приложениям и игр. Онлайн-шахматы — его любимое развлечение, и он не испытывает никаких ограничений.

Однако устройство требует регулярной подзарядки, что прерывает его сеансы. Для этого Арбо надевает специальный колпак с беспроводным зарядным устройством. В остальном, использование чипа прошло без проблем, за исключением случая в феврале, когда он почти перестал работать.

Примерно через месяц после операции Арбо потерял значительную часть функциональности устройства. Он думал, что это программная ошибка, но команда Neuralink обнаружила аппаратную проблему: 85% нитей имплантата были повреждены. Компания впервые публично сообщила об этом в своем блоге 8 мая, спустя несколько месяцев после обнаружения сбоя.

"Это было тяжело принять. Я не хотел расставаться с устройством, после стольких усилий и достигнутых результатов, я думал, что все рухнет", — поделился Арбо.

После модернизации устройства Арбо восстановил большую часть функциональности и готов превзойти прошлые достижения.

Тем временем, согласовано продолжение клинических испытаний и установка второго устройства другому человеку. Neuralink попытается решить проблему ретракции, имплантируя нити N1 глубже, чем у Арбо (восемь миллиметров против трех-пяти миллиметров), если это будет безопасно.

Несмотря на неудачи, Арбо не разочарован. Он считает, что все его испытания имеют цель: улучшить технологию для других.

"Смысл этого исследования — выяснить, что работает, а что нет. Собранные Neuralink данные могут однажды помочь достичь самых амбициозных целей исследователей BCI: восстановления движения парализованных конечностей или зрения у слепых", — заявил Ноланд Арбо.

Арбо рад быть одним из первых пользователей устройства и надеется, что следующий получит еще более совершенное.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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