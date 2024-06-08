Стало известно, какой ценой достался выход на сушу позвоночным

Названы последствия выхода на сушу для позвоночных

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Большую часть своей истории жизнь на Земле была исключительно водной. Лишь в начале палеозойской эры появились первые растения, грибы и беспозвоночные на суше. Позже на сушу вышли позвоночные, такие как рыбоноги, например, тиктаалик.

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Позвоночные, включая земноводных, рептилий, млекопитающих и птиц, стали ключевыми в наземных экосистемах, но утратили способность к регенерации. Рыбы и амфибии легко восстанавливают утраченные части тела, в отличие от рептилий, птиц и млекопитающих, которые могут заживлять раны, но не восстанавливать утраченные конечности.

Ученые из ИБХ РАН и РНИМУ исследовали связь между утратой регенеративных способностей и сменой среды жизни. Они предположили, что позвоночные потеряли способность к регенерации из-за усложнения иммунитета, ороговения кожи, перехода к теплокровности и увеличения размеров тела, что отразилось на их геномах.

Животные потеряли гены, важные для ранней стадии регенерации, задолго до утраты способности к регенерации. Наиболее перспективный способ восстановить конечности у человека — создать эмбриональный зачаток из индуцированных стволовых клеток, который сможет вырасти в полноценную конечность.