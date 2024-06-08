Учёные опровергли популярное "правило пяти секунд": микробам много времени не нужно

Учёные доказали мгновенное действие микробов

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования опровергли "правило пяти секунд", утверждающее, что еда, поднятая с пола в течение пяти секунд, остается безопасной для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Хадасса Лот де Оливейра is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Ученые обнаружили, что бактерии прикрепляются к еде почти мгновенно, часто быстрее одной секунды, благодаря структурам на своих поверхностях. Влажные продукты, такие как арбуз и мясные деликатесы, притягивают больше бактерий, чем сухие, такие как чипсы или печенье.

В исследовании 2016 года Университета Ратгерса выяснилось, что арбуз привлекает 97% бактерий, хлеб — 94%, хлеб с маслом — 82%, а мармеладные конфеты — 62% бактерий, находящихся на поверхности пола. Исследование 2007 года Университета Клемсона также показало, что более 99% бактерий с плитки переносятся на колбасу за пять секунд, сообщает aif.ru.

Ученые предупреждают, что бактерии существуют на всех поверхностях, с которыми мы контактируем, особенно в ванной и кухне. Промывка продуктов, упавших на пол, удаляет видимые частицы, но не устраняет микробы, и пища остается небезопасной, даже если пролежала на полу менее пяти секунд.