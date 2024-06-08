Более 2000 древних серебряных монет случайно обнаружила жительница Чехии в поле

Жительница Чехии нашла более 2000 средневековых серебряных монет во время похода.
Монеты были отчеканены в Праге в конце XI — начале XII веков и являются одной из крупнейших находок за последнее десятилетие. Они были обнаружены недалеко от города Кутна Гора, примерно в 60 км от Праги, в гончарной банке, от которой сохранилось только дно, сообщает Хайтек.
Монеты, изготовленные из серебра с примесью меди, свинца и других металлов, чеканились во времена Римской империи. Директор Чешского музея серебра Ленка Мазачова отметила, что они были сделаны в Праге из импортированного серебра. Эксперты надеются определить происхождение серебра, анализируя состав монет.
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