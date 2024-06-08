Раскрыт секрет целебной воды в римских банях Англии: микробы, способные бороться с опасными бактериями

Римские бани в городе Бат, Сомерсет, являются популярным туристическим объектом, сохранившимся более 2000 лет.
Недавнее исследование, проведенное учеными из Плимутского университета, обнаружило, что вода в этих банях содержит микробные формы жизни, производящие антибиотические вещества. Эти микробы способны бороться с опасными бактериями, такими как кишечная палочка и золотистый стафилококк.
Исследователи предполагают, что если собирать эти вещества в больших масштабах, можно создать новые эффективные лекарства для борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП), что является одной из серьезных угроз глобальному здоровью. В ходе исследования было выявлено около 300 типов бактерий, из которых 15 обладают антимикробными свойствами. Это открытие может привести к разработке новых антибиотиков, к которым патогенные микробы пока не имеют устойчивости, сообщает The Microbe.
Исторически считалось, что вода в римских банях обладает целебными свойствами, и теперь современные научные исследования подтверждают это. Открытие лечебного потенциала воды в банях Бата может привести к увеличению числа посетителей, несмотря на запрет на купание в них.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.