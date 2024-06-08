Горы сокровищ сокрыты в погребальной камере среди терракотовой армии в Китае

Цинь Шихуанди был первым императором Китая, известным своей огромной гробницей, охраняемой армией из 6000 терракотовых воинов. Его целью была победа над смертью, поэтому он построил подземный город с доспехами и оружием.
Гробница является крупнейшим в мире мавзолеем, большая часть которого еще не раскопана из-за опасений по поводу сейсмической активности и мародеров.
Раскопки 2010 года обнаружили массивный дворец и 16-тонный гроб с сокровищами, который может принадлежать сыну Цинь Шихуанди. История о принце Гао, сыне императора, передается как легенда, где говорится, что после смерти отца Гао попросил брата убить его и похоронить в большом мавзолее. Несмотря на мифологический характер этой истории, высокие уровни ртути в почве подтверждают некоторые легенды о мавзолее, сообщает argumenti.ru.
В гробу нашли богатые погребальные предметы, включая оружие, доспехи, нефрит, золотых и серебряных верблюдов и бронзовые монеты. Археологи считают, что гробница могла принадлежать высокопоставленному дворянину или командующему армией, поскольку большинство сыновей императора погибли трагически. Гробница поражает своей точностью и масштабом, и она осталась нетронутой мародерами, что удивило исследователей.
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