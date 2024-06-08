Горы сокровищ сокрыты в погребальной камере среди терракотовой армии в Китае

Погребальная камера среди терракотовой армии не даёт покоя учёным

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Цинь Шихуанди был первым императором Китая, известным своей огромной гробницей, охраняемой армией из 6000 терракотовых воинов. Его целью была победа над смертью, поэтому он построил подземный город с доспехами и оружием.

Фото: flickr.com by Peter Morgan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Гробница является крупнейшим в мире мавзолеем, большая часть которого еще не раскопана из-за опасений по поводу сейсмической активности и мародеров.

Раскопки 2010 года обнаружили массивный дворец и 16-тонный гроб с сокровищами, который может принадлежать сыну Цинь Шихуанди. История о принце Гао, сыне императора, передается как легенда, где говорится, что после смерти отца Гао попросил брата убить его и похоронить в большом мавзолее. Несмотря на мифологический характер этой истории, высокие уровни ртути в почве подтверждают некоторые легенды о мавзолее, сообщает argumenti.ru.

В гробу нашли богатые погребальные предметы, включая оружие, доспехи, нефрит, золотых и серебряных верблюдов и бронзовые монеты. Археологи считают, что гробница могла принадлежать высокопоставленному дворянину или командующему армией, поскольку большинство сыновей императора погибли трагически. Гробница поражает своей точностью и масштабом, и она осталась нетронутой мародерами, что удивило исследователей.