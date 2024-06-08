Военное шоссе древних римлян было обнаружено на Голанских высотах: стала известна дата строительства

Археологи обнаружили шоссе древних римлян

Более 18 веков назад римляне построили двухполосное шоссе длиной 39 км на территории современных Голанских высот, соединяющее Галилейское море с древним сирийским городом Нава.

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Исследование, проведенное археологами из Тель-Авивского университета, подтвердило, что дорога была построена во второй половине второго века н.э. и заброшена в начале четвертого века н.э., отражая упадок Римской империи. Археологи выяснили, что шоссе служило военным целям, а не коммерческим, о чем свидетельствуют сторожевые башни вдоль дороги, сообщает Planet Today.

Шоссе представляет собой пример римской инженерии, необходимой для военной мобильности, особенно после еврейских восстаний в 70 и 132-134 гг. н.э. Строительство началось в 160-х годах, спустя 30 лет после последнего восстания. Римляне разделили сельскохозяйственные земли вдоль дороги на прямоугольные поля, демонстрируя контроль над территорией.

К началу четвертого века н.э. римляне сосредоточили усилия на более центральных регионах, и дорога была заброшена. Археологические исследования продолжаются, стремясь раскрыть больше подробностей о взаимодействии римских властей с местными жителями и об устройстве римской провинциальной администрации.