Военное шоссе древних римлян было обнаружено на Голанских высотах: стала известна дата строительства

Более 18 веков назад римляне построили двухполосное шоссе длиной 39 км на территории современных Голанских высот, соединяющее Галилейское море с древним сирийским городом Нава.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0