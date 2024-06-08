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Загадочный радиосигнал в космосе вызвал недоумение учёных: звезда ведёт себя необычным образом

Учёные обнаружили загадочный радиосигнал в космосе

2:09
Наука

Астрономы зафиксировали странный сигнал от нейтронной звезды ASKAP J1935+2148, находящейся в 15 820 световых годах от Земли в плоскости Млечного Пути.

Учёные обнаружили загадочный радиосигнал в космосе
Фото: esahubble.org by ESA/Hubble & NASA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сигналы не похожи на известные ранее, характеризуются сильными и слабыми импульсами, а также периодами их отсутствия. Группа под руководством астрофизика Маниши Калеб из Сиднейского университета не может объяснить причины такого поведения, что бросает вызов текущим моделям эволюции нейтронных звезд.

Нейтронные звезды образуются после смерти звезды и взрыва сверхновой, оставаясь сверхплотными объектами с массой около 2,3 массы Солнца и диаметром 20 км. Они могут проявляться как пульсары, излучающие радиоимпульсы, или как магнетары с мощным магнитным полем.

ASKAP J1935+2148 ведет себя необычно для нейтронной звезды: её сигналы обнаружены случайно и имеют периодичность 53,8 минуты. Импульсы варьируются от очень ярких и линейно поляризованных до исчезновения и затем появления с круговой поляризацией, но в 26 раз слабее.

Сходные объекты, такие как GLEAM-X J162759.5-523504.3 и GPM J1839-10, также обнаружены недавно и излучают повторяющиеся сигналы. ASKAP J1935+2148 может быть мостом между различными состояниями нейтронных звезд, показывая возможные изменения в их магнитосферах. Это позволяет предположить, что все такие объекты могут принадлежать к новому классу магнетаров, находящихся на разных стадиях эволюции в пульсары.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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