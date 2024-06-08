Магнитных бурь не миновать: названы последствия вспышек на Солнце, произошедших минувшей ночью

Эксперт назвала последствия вспышек на Солнце

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Минувшей ночью на Солнце произошли несколько вспышек, которые могут представлять угрозу для космической аппаратуры и вызвать магнитные бури на Земле через три-четыре дня. Однако для людей эти вспышки и магнитные бури не несут опасности, сообщила старший научный сотрудник ИЗМИРАН Мария Абунина.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Абунина уточнила, что из трех зафиксированных вспышек самой мощной была вспышка класса М9.7. Она сопровождалась выбросом протонов, что указывает на ее значительную силу и вероятность достижения земной орбиты на третьи-четвертые сутки. Это может вызвать магнитные бури, но они не будут экстремальными по мощности. Магнитные бури могут вызвать повреждения космической техники и электроники, так как солнечные протоны достигают Земли почти со скоростью света, сообщает ТАСС.

Абунина также отметила, что людям не стоит опасаться магнитных бурь, так как они редко вызывают значительные повреждения на Земле. Даже при самых мощных бурях, таких как произошедшая 11 мая, когда уровень мощности достиг G5, не было сообщений о серьезных повреждениях наземной инфраструктуры.

Вспышки на Солнце, зафиксированные ночью 8 июня, включали вспышку класса M9.8 продолжительностью 44 минуты и две вспышки классов M3.4 и M1.8 продолжительностью 18 и 17 минут соответственно.