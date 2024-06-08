Учёные находятся на пороге разгадки тайны Венеры: новая миссия объяснит причину исчезновения воды

Венера — чрезвычайно сухая планета, хотя когда-то на ней было много воды. Экстремальные условия, такие как кислотные дожди, высокое атмосферное давление и температура, привели к испарению воды.
Учёные из Университета Колорадо предполагают, что молекула HCO+ в атмосфере Венеры может объяснить исчезновение воды, так как она способна удалять воду из атмосферы, сообщает Planet Today.
Ранее Венеру считали близнецом Земли, так как обе планеты находятся в зоне обитаемости Солнца. Однако мощный парниковый эффект на Венере привёл к испарению всей воды. Миссия НАСА DAVINCI, запланированная на будущее, будет изучать атмосферу Венеры и может помочь подтвердить или опровергнуть гипотезу о роли HCO+ в исчезновении воды.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.