Учёные находятся на пороге разгадки тайны Венеры: новая миссия объяснит причину исчезновения воды

Учёные назвали возможную причину исчезновения воды с Венеры

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Венера — чрезвычайно сухая планета, хотя когда-то на ней было много воды. Экстремальные условия, такие как кислотные дожди, высокое атмосферное давление и температура, привели к испарению воды.

Фото: NASA by Jet Propulsion Laboratory is licensed under Public Domain

Учёные из Университета Колорадо предполагают, что молекула HCO+ в атмосфере Венеры может объяснить исчезновение воды, так как она способна удалять воду из атмосферы, сообщает Planet Today.

Ранее Венеру считали близнецом Земли, так как обе планеты находятся в зоне обитаемости Солнца. Однако мощный парниковый эффект на Венере привёл к испарению всей воды. Миссия НАСА DAVINCI, запланированная на будущее, будет изучать атмосферу Венеры и может помочь подтвердить или опровергнуть гипотезу о роли HCO+ в исчезновении воды.