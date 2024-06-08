ИИ научился разгадывать лай собак: новый шаг на пути к взаимопониманию с животными

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ИИ обучился расшифровывать лай собак

1:14
Наука

Исследователи из США и Мексики использовали искусственный интеллект, обученный на человеческой речи, для расшифровки собачьего лая.

ИИ обучился расшифровывать лай собак
Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Они сосредоточились на выявлении эмоций в лае собак, таких как агрессия, нейтральные эмоции, негативный визг и рычание. Для этого были собраны звуки 74 собак разных пород, возраста и пола, которые затем вводились в модель машинного обучения Wav2Vec2.

Модель была обучена на двух наборах данных: один полностью состоял из лая собак, а другой сначала использовал 1000 часов человеческой речи, а затем дообучался на лае собак. Модель, предварительно обученная человеческой речи, показала лучшие результаты, различая эмоциональные состояния собак с точностью 70%, определяя породу с точностью 62% и пол с точностью 69%, сообщает arXiv.

Эти результаты показывают, что структуры человеческого языка могут быть полезны для интерпретации вокализаций животных. Исследователи планируют расширить выборку собак и изучить различные эмоциональные состояния в будущих работах.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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