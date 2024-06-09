Ученые добились извлечения полезных веществ из борщевика

Пермские ученые смогли добиться извлечения полезных веществ из борщевика

Специалисты отдела химии ПГНИУ разработали способ получения из зрелых плодов известного борщевика Сосновского ценного эфирного масла и планируют патентовать это открытие. Весь необходимый пакет документов для подачи заявки на соответствующий патент уже составлен.

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Пермские биоинженеры в ходе своих исследований добились получения масла с использованием метода паровой дистилляции и подтвердили его высокие антигрибковые свойства.

Однако ученые из Перми не намерены останавливаться на достигнутом и планируют производить из этого эфирного масла фунгицидные средства, которые будут применяться в сельскохозяйственных фирмах, птицефермах и животноводческих хозяйствах по всей стране.

Более того, на основе эфирного масла, извлеченного из портулака, можно довольно экономически обеспечить производство средств, защищающих растения от грибковых заболеваний, а также препаратов, идеально подходящих для санитарной обработки пищевых продуктов и различных помещений.

Кстати, весной прошлого года ученые из Мордовского государственного университета разработали лекарственное средство, включающее экстракт портулака Сосновского, для борьбы с раковыми заболеваниями нескольких видов.