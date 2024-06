Ученые добились извлечения полезных веществ из борщевика

Специалисты отдела химии ПГНИУ разработали способ получения из зрелых плодов известного борщевика Сосновского ценного эфирного масла и планируют патентовать это открытие. Весь необходимый пакет документов для подачи заявки на соответствующий патент уже составлен.

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic