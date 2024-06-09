Ученые добились извлечения полезных веществ из борщевика

Специалисты отдела химии ПГНИУ разработали способ получения из зрелых плодов известного борщевика Сосновского ценного эфирного масла и планируют патентовать это открытие. Весь необходимый пакет документов для подачи заявки на соответствующий патент уже составлен.
Пермские биоинженеры в ходе своих исследований добились получения масла с использованием метода паровой дистилляции и подтвердили его высокие антигрибковые свойства.
Однако ученые из Перми не намерены останавливаться на достигнутом и планируют производить из этого эфирного масла фунгицидные средства, которые будут применяться в сельскохозяйственных фирмах, птицефермах и животноводческих хозяйствах по всей стране.
Более того, на основе эфирного масла, извлеченного из портулака, можно довольно экономически обеспечить производство средств, защищающих растения от грибковых заболеваний, а также препаратов, идеально подходящих для санитарной обработки пищевых продуктов и различных помещений.
Кстати, весной прошлого года ученые из Мордовского государственного университета разработали лекарственное средство, включающее экстракт портулака Сосновского, для борьбы с раковыми заболеваниями нескольких видов.
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