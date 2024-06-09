В мире найден суперогранизм с огромным ДНК

Ученые открыли суперорганизм, ДНК которого в 50 раз больше человеческого

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

В Книге рекордов Гиннеса появилась свежая запись, которая включает в себя три раздела. Обладатель самого громадного генома в общем, а также наибольшего генома среди растений и отдельно папоротников стал незаметный вид Tmesipteris oblanceolata.

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Группа ученых из Великобритании и Испании выяснила, что среди папоротников существует значительное количество видов с увеличенным геномом и отправилась в Новую Каледонию в поисках новых обладателей рекордов. Не исключено, что скоро и этот рекорд будет побит.

У Tmesipteris oblanceolata геном содержит 160,45 миллиарда пар оснований, в то время как у предыдущего рекордсмена, растения Paris japonica, их всего 148,89 миллиарда. Чтобы оценить масштаб, человеческий геном составляет всего 3,1 миллиарда пар. Для более ясного представления ученые провели аналогию с клубком ниток. Если развернуть ДНК человека, получится нить длиной около 2 метров, в то время как у Tmesipteris oblanceolata она достигает более 100 метров.

Однако наличие такого объемного генома не дает Tmesipteris oblanceolata никаких преимуществ перед другими растениями, это "суперорганизм" на самом деле представляет собой довольно скромное создание. Папоротник достигает всего 30 сантиметров в высоту и не привлекает внимания, тем не менее, он медленно и трудоемко растет. Избыток информации в клетке снижает эффективность внутренних процессов, поэтому фотосинтез у Tmesipteris oblanceolata менее эффективен, что приводит к увеличению энергозатрат на рост папоротника.