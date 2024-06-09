Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно зонировать совмещённый санузел
Алексей Панин* прокомментировал включение в реестр экстремистов и террористов
В Турции прогнозируют рекордную жару до 43 градусов
Педро Паскаль объявил о завершении съёмок фильма "Материалисты"
Курица-гриль с имбирём и лимоном: устройте романтический ужин
В ГАИ раскрыли, какие запреты на парковку можно нарушать без эвакуации и штрафов
Кого из членов семьи хозяина собака считает слабым человеком
Нутрициолог Макиша перечислила диеты, которые могут негативно сказаться на здоровье
Уилл Смит признался, что хотел забрать собаку со съёмок фильма "Я — Легенда"
Инженеры из США совершили прорыв в конденсаторах

Ученые из США стоят на пороге технологического прорыва с новыми конденсаторами

1:44
Наука

Разработчики портативных электронных устройств уже долгое время сталкиваются с проблемой быстрой зарядки батарей. Одним из решений может быть постепенное замещение аккумуляторов суперконденсаторами.

Ученые из США стоят на пороге технологического прорыва с новыми конденсаторами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Основное отличие заключается в том, что конденсаторы прямо сохраняют электрический заряд, в то время как аккумуляторы сначала (при зарядке) превращают электрическую энергию в химическую, накапливают ее, а затем (при разрядке) обратно преобразуют химическую энергию в электрическую. Даже самые эффективные аккумуляторы теряют часть энергии в процессе таких преобразований, в то время как конденсаторы сохраняют практически всю энергию, о чем свидетельствует КПД — у аккумуляторов он составляет 90%, а у конденсаторов 99%.

Группа ученых из Университета в Колорадо (США) под руководством инженера-химика Анкура Гупты преуспела в понимании поведения заряженных ионов. Они утверждают, что дополнили теорию Закона Кирхгофа, который определяет основной принцип электрического тока, утверждая, что напряжение движется по определенным маршрутам.

Исследователи установили, что ионы перемещаются гораздо быстрее в пористых средах, характерных для суперконденсаторов. Это открытие может значительно расширить возможности в области хранения энергии. Например, смартфоны и ноутбуки, оснащенные такими суперконденсаторами, смогут заряжаться всего за минуту, а электромобили — за 10 минут. Теперь остается только воплотить это открытие в уже существующие устройства хранения энергии нового поколения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Очень бедно и минималистично": американец сравнил квартиры в России и США

Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".

Американец описал российские квартиры фразой "очень бедно"
Простой и дешёвый способ борьбы с тлей
Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора
Хотите петунию со сплошными цветками? Обязательно подкармливайте их этими удобрениями
Чтобы вырастить отличный урожай перца - не пропустите важную обработку в июне
Переброска резервов ВСУ на Харьковский фронт сказалась на других направлениях Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына: "Приехала из глубинки"
Как использовать лавровый лист, чтобы избавиться от тли в саду и огороде
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Последние материалы
В Турции прогнозируют рекордную жару до 43 градусов
Педро Паскаль объявил о завершении съёмок фильма "Материалисты"
Курица-гриль с имбирём и лимоном: устройте романтический ужин
В ГАИ раскрыли, какие запреты на парковку можно нарушать без эвакуации и штрафов
Кого из членов семьи хозяина собака считает слабым человеком
Нутрициолог Макиша перечислила диеты, которые могут негативно сказаться на здоровье
Уилл Смит признался, что хотел забрать собаку со съёмок фильма "Я — Легенда"
Несколько причин отсутствия цветения пионов
Фигуристка Загитова призналась, что планирует попробовать себя в качестве тренера
Компания, построившая "Бурдж-Халифа", собирается строить небоскребы с гравибатареями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников