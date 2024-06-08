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Гигантские вирусы помогут человечеству справиться с таянием ледников

Учёные нашли способ контролировать таяние ледников

1:16
Наука

Таяние полярных ледников является одной из главных экологических проблем современности, вызывающих изменение уровня Мирового океана и скорости вращения Земли.

Учёные нашли способ контролировать таяние ледников
Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ученые исследуют различные способы предотвращения этого процесса, включая изучение гигантских нуклеоплазматических вирусов (Nucleocytoviricota), обнаруженных в 1981 году. Эти вирусы значительно крупнее обычных и содержат ДНК, а не только РНК.

Международная группа ученых впервые нашла гигантские вирусы в снеге и льду Гренландии, рядом с пигментированными микроводорослями, которые способствуют более быстрому таянию льда. Ученые подтвердили активность вирусов путем анализа мРНК, служащей "чертежами" для создания вирусных белков, сообщает Microbiome.

На данный момент мало известно о гигантских вирусах, включая их способы заражения других организмов. Однако исследование показало, что эти вирусы, вероятно, заражают водоросли, с которыми были найдены. Это открытие предполагает, что гигантские вирусы могут помочь контролировать рост микроводорослей и замедлить таяние ледников.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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