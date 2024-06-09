Инженеры работают над небоскребом с гравитационными модулями

Компания, построившая "Бурдж-Халифа", собирается строить небоскребы с гравибатареями

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Архитектурное агентство Skidmore, Owings & Merrill, разработавшее наивысшее сооружение в мире "Бурдж-Халифа", сотрудничает с корпорацией Energy Vault Holdings над новым амбициозным планом.

Фото: unsplash.com by Jakub Gorajek cinegeek is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Они работают над проектом многоэтажного здания с высотой до 1 км, включающего в себя специализированный дополнительный модуль. Внутри него будет установлен гравитационный аккумулятор энергии.

Принцип работы гравитационного аккумулятора заключается в том, что при избытке энергии тяжелый объект поднимается на высоту, а при нехватке энергии он опускается и запускает генератор своим весом. К примеру, в Швейцарских Альпах такая система успешно функционирует с помощью двух горных озер и высеченного в скале туннеля между ними.

Строительство высотного здания исключительно в качестве аккумулятора, скорее всего, не оправдает своей экономической эффективности. Однако выкапывать яму такой же глубины будет еще более затратно. Поэтому концепция объединения жилого или коммерческого здания с гравитационным аккумулятором энергии выглядит увлекательно. Такое сооружение будет востребовано в любом случае и сможет обеспечивать энергией само себя или даже других потребителей, в зависимости от масштабов использования.