Технологии VR начали использовать в обучении

К технологии виртуальной реальности пребегли для обучения на механиков

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

CNN сообщает, что в исправительном заведении для женщин в штате Мэриленд в США пятнадцать заключенных готовятся к экзаменам по автомобильному техобслуживанию перед выходом на свободу. Все необходимые навыки они приобрели здесь, проходя обучение в новой методике - в виртуальной реальности.

Фото: Wikipedia by Apple Inc is licensed under Добросовестное использование

Компания HTX Labs разработала виртуальный учебный гараж на основе симулятора для авиаторов.

В Мэриленде наблюдается дефицит нескольких десятков тысяч автосервисных специалистов, что делает услуги в данной области дорогими и недоступными для малоимущих. Бедность, в свою очередь, побуждает людей к совершению преступлений. В 2016 году некоммерческая организация "Vehicles for Change" запустила программу профессиональной подготовки заключенных по этой специальности, с целью обеспечить им возможность трудоустройства, отказаться от преступного пути и обеспечить доступность услуг для населения.

Пандемия коронавируса нарушила планы компании, однако вскоре она возобновила программу, заменив реальное обучение аналогичным процессом в виртуальной среде. Администрация учреждений исправления Мэриленда согласилась на это, поскольку создание подобных виртуальных классов обходится значительно дешевле, чем строительство реальных мастерских внутри тюрем. Это также поможет снизить нагрузку на пенитенциарную систему, поскольку бывшие заключенные, обретая востребованные навыки, меняют своё видение мира и маловероятно возвращаются за решетку.

Помимо обучения ремеслам, виртуальные уроки помогают справиться с другой нетипичной задачей. Из-за длительных сроков заключения люди теряют контакт со своей повседневной жизнью, часто не знакомы с многими новинками, которые появились после их попадания в тюрьму, но которые стали обыденностью. Например, один юноша из Мэриленда оказался за решеткой еще в 2001 году и недавно с удивлением узнал о существовании магазинов с самообслуживанием и сканерами для оплаты покупок.