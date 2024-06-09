Инженеры представили новый строительный материал, похожий на Lego

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Компания Plaex собирается строить города из материалов, похожих на конструктор Lego

2:08
Наука

Компания Plaex объявила о скором получении сертификатов на использование своего строительного материала под названием "Plaex-crete" для возведения жилых зданий. В настоящее время у компании имеются разрешения только на возведение складских помещений и элементов ландшафтного дизайна.

Компания Plaex собирается строить города из материалов, похожих на конструктор Lego
Фото: www.flickr.com by Loozrboy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако создатели уникального материала мечтают о том, чтобы весь город был построен именно из их творения.

Основу концепции "Plaex-crete" составляют три принципа. Во-первых, данный материал поглощает значительно больше углекислого газа, чем другие материалы. Во-вторых, он изготавливается из переработанного пластика. В-третьих, и самое важное, процесс строительства зданий из подобных "кирпичей" напоминает детскую игру. Именно поэтому простейшие роботы легко справятся с возведением таких сооружений, и именно они, скорее всего, станут главным трудовым ресурсом в ближайшем будущем.

"Plaex-crete" представляет собой композит, состоящий на 90% из смеси переработанного пластика и цемента. Оставшиеся 10% включают в себя красители, огнестойкие добавки и защиту от ультрафионовых лучей. Такие блоки на 35% легче обычного кирпича того же размера, при этом обладают большей прочностью. В кирпичах предусмотрены выемки и пазы для их соединения без применения раствора или клея. Для сборки двухэтажного дома из таких кирпичей понадобится всего лишь 12 дней и минимальное количество оборудования.

Руководство компании Plaex, само являясь недавними родителями, обещает сделать свой продукт максимально доступным для широкой аудитории. Это позволит всем желающим построить простое, но собственное жилье с наименьшими затратами времени и усилий. В будущем строительством будут заниматься роботы, так как здания из таких кирпичей можно не только легко собирать, но и демонтировать с минимальными повреждениями самого стройматериала.

https://www.youtube.com/watch?v=PVlm_4XlHds
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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