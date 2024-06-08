Создан 3D-принтер, способный уместиться в ладонь: разработка революционизирует инженерию

Учёные создали первый портативный 3D-принтер размером с монету

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Массачусетского технологического института и Техасского университета в Остине создали первый портативный 3D-принтер размером с монету.

Фото: U.S. Navy by Greg Vojtko is licensed under Public Domain

Этот принтер использует фотонный чип размером 1 мм, который излучает программируемые световые лучи в смолу, заставляя ее затвердевать и принимать заданную форму. Принтер позволяет быстро и легко изготавливать персонализированные предметы, такие как застежки для ремонта или медицинские компоненты.

Технология основана на использовании интегрированных оптических систем с фазированной решеткой, которые управляют световыми лучами через микроантенны на чипе. Прототип оснащен фотонным чипом с оптическими антеннами толщиной 160 нм, работающими от внешнего лазера для формирования управляемого луча видимого света в смоле, сообщает Хайтек.

Исследователи могут напечатать любую двумерную фигуру за секунды и планируют доработать технологию для создания объемных 3D-объектов с помощью голограмм видимого света. Эта разработка радикально изменяет представление о 3D-принтерах, делая их портативными и удобными для использования на ходу.