Создан 3D-принтер, способный уместиться в ладонь: разработка революционизирует инженерию

Исследователи из Массачусетского технологического института и Техасского университета в Остине создали первый портативный 3D-принтер размером с монету.
Этот принтер использует фотонный чип размером 1 мм, который излучает программируемые световые лучи в смолу, заставляя ее затвердевать и принимать заданную форму. Принтер позволяет быстро и легко изготавливать персонализированные предметы, такие как застежки для ремонта или медицинские компоненты.
Технология основана на использовании интегрированных оптических систем с фазированной решеткой, которые управляют световыми лучами через микроантенны на чипе. Прототип оснащен фотонным чипом с оптическими антеннами толщиной 160 нм, работающими от внешнего лазера для формирования управляемого луча видимого света в смоле, сообщает Хайтек.
Исследователи могут напечатать любую двумерную фигуру за секунды и планируют доработать технологию для создания объемных 3D-объектов с помощью голограмм видимого света. Эта разработка радикально изменяет представление о 3D-принтерах, делая их портативными и удобными для использования на ходу.
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