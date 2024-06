Менеджеры компаний под угрозой замены ИИ

Из сведений исследований, проведенных IT-консалтинговой компанией AND Digital, вытекает, что 43 % менеджеров придерживаются мнения о возможности замещения их деятельности искусственным интеллектом.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository