Менеджеры компаний под угрозой замены ИИ

Исследование: Топ-менеджеров компаний могут заменить искусственным интеллектом

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Из сведений исследований, проведенных IT-консалтинговой компанией AND Digital, вытекает, что 43 % менеджеров придерживаются мнения о возможности замещения их деятельности искусственным интеллектом.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Дополнительно 45 % признали, что уже сегодня при принятии ключевых бизнес-решений обращаются за советом к нейросети ChatGPT. Остается последний шаг — заменить руководителей верхнего звена, найм организационного персонала, на искусственный интеллект.

Согласно оценке руководителя лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института Ананта Агарвала, на сегодняшний день 80 % обязанностей крупного управленческого персонала безопасно поручить искусственному интеллекту. Роботы не смогут заменить оперативных исполнителей, менеджеров низшего звена, поскольку они часто выезжают на место и придумывают нестандартные подходы к неожиданным задачам. Вместе с тем труд топ-менеджеров напоминает игру в шахматы или стратегические компьютерные игры, где мышление довольно стандартизировано и его легко воссоздать.

Искусственный интеллект не способен стать лидером и приводить команду за собой, однако может выступать в качестве делового консультанта, обрабатывающего огромный объем информации и предлагающего выгодные стратегии. ИИ безразличен, он не придерживается предвзятости к кому-либо, но в то же время не испытывает моральных сомнений относительно необходимости увольнения нескольких сотрудников одновременно. А в свою очередь подчиненные будут осознавать, что их руководитель основывает свои решения исключительно на логике, а не на эмоциях.

Фиби Мур, ученый в области менеджмента из Школы бизнеса Университета Эссекс, привела в своем изложении новое явление. После эпидемии коронавируса люди овладели опытом удаленной работы и осознали, что для ее осуществления им совершенно не требуется руководитель. Необходимо получить задание и выполнить его в срок, в то время как все прочие офисные обычаи, такие как совещания и составление бесчисленных отчетов, лишь затрудняют процесс. С использованием искусственного интеллекта в роли начальника намного легче создать такой рабочий режим, который удобен всем.