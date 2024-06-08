Стала известна возможная причина землетрясений в Африке: учёные долго не могли найти ответ

Учёные назвали причину землетрясений в Африке

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Хотя 140 миллионов лет назад побережье Западной Африки было активной тектонической зоной, сегодня это сейсмически спокойная пассивная окраина, удаленная от границ активных тектонических плит.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако в регионе наблюдается растущее число землетрясений магнитудой от 2 до 5, что учёные не могут полностью объяснить из-за недостатка сейсмических станций.

Исследование, опубликованное в Geophysical Research Letters, провели Легре и коллеги. Они изучили записи 62 сейсмических станций с 1991 по 2021 год и сосредоточились на 14 внутриплитных землетрясениях. Для двух землетрясений удалось определить механизмы очагов по сейсмограммам, а для остальных 12 использовали метод инверсии многомодовых объемных волн.

Исследование показало, что континентальная окраина Западной Африки испытывает смесь надвиговых и сдвиговых деформаций, возможно, из-за напряжений, передаваемых от океанической коры и тектонически активной Северной Африки. Учёные заключили, что землетрясения в регионе являются результатом комбинации тектонических напряжений и локальных возмущений, реактивирующих древние зоны сдвига. Также отмечается влияние антропогенных факторов, таких как деятельность на железорудных рудниках в Мавритании.

Авторы подчеркивают важность улучшенного оборудования и мониторинга для расширения базы данных о землетрясениях в будущем.