Без осязаемого экрана — инженеры представили AR ноутбук

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Компания Sightful сделала прорыв — ноутбук с очками дополненной реальности

1:54
Наука

Компания Sightful представила довольно необычный портативный компьютер Spacetop G1. У него отсутствует стандартный экран — вместо этого разработчики предлагают использовать встроенные очки дополненной реальности.

Компания Sightful сделала прорыв — ноутбук с очками дополненной реальности
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Устройство было разработано специалистами, получившими опыт работы в компаниях Microsoft, Apple и Magic Leap. Стоимость новинки при предварительном заказе составляет 1900 долларов.

G1, как и обычные портативные компьютеры, оборудован клавиатурой и сенсорной панелью в нижней части. Для подключения внешних устройств предусмотрены два порта USB-C. Физический экран заменен на AR-очки, обладающие двумя OLED-дисплеями 1920х1080 и частотой обновления 90 Гц. Благодаря этим очкам пользователь получает рабочее пространство размером 100 дюймов. Устройство работает под управлением специальной операционной системы SpaceOS, которая предлагает широкий спектр функций.

Глава компании Sightful Тамир Берлинер отмечает, что Spacetop G1 "избавляет людей от ограничений 14-дюймовых экранов". Портативный компьютер построен на базе процессора Snapdragon 8cx 3-го поколения, снабженного 16 Гб оперативной памяти и накопителем объемом 128 Гб. Время автономной работы устройства составляет 8 часов. Также предусмотрена быстрая зарядка с помощью адаптера мощностью 63 Вт.

Предварительный заказ на портативный компьютер Spacetop G1 в корпусе из магниевого сплава доступен на сайте производителя. Первые заказчики получат свои G1 уже в октябре."

 

https://www.youtube.com/watch?v=eEkhCdkgeyM
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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