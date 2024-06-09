Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи рассказали, как избежать укачивания в поездке
Топ звёздных дуэтов кино: романтика на экране и в реальной жизни
Как приготовить дома пахлаву
Как подружить взрослую кошку и маленького щенка: сложно, но возможно
Любовь Успенская на ПМЭФ: бриллианты на 100 миллионов рублей
Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Теперь известно, что в летнее время нужно быть осторожным с выбором косметики
Kia отзывает 462 869 кроссоверов Telluride в США из-за риска возгорания
ВСУ отступают в Часове Яре, избегая боев со штурмовыми подразделениями ВДВ
Робот покорил Великую Китайскую стену

Робот-андройд смог покорить Великую Китайскую стену

1:26
Наука

Не смотря на значительные достижения в области робототехники, возможности гуманоидов-роботов до настоящего времени ограничены, преимущественно, информационными и развлекательными услугами. Яркий пример этому дает робот Sophia фирмы Hanson Robotics.

Робот-андройд смог покорить Великую Китайскую стену
Фото: www.flickr.com by Jan Bockaert is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Специалисты в области робототехники китайской компании Robot Era пошли дальше, выпустив андроида xBot-L в путешествие по Великой Китайской стене — об этом было создано видео для YouTube.

Согласно оценкам экспертов, xBot-L по многим характеристикам уступает своему предшественнику и "соратнику" Н1 компании Unitree, а также известному Atlas от Boston Dynamics. Тем не менее, это никоим образом не умаляет его достоинства: он уверенно передвигается по великой стене, преодолевая выбоины и неровности поверхности. Без труда восходит по лестнице и даже выполняет упражнения тайцзицюань в одной из башен укрепления.

Это все стало реальным благодаря уникальной технологии и алгоритмам восприятия. С их помощью xBot-L "способен ориентироваться в сложных условиях и удерживать равновесие при ходьбе". Не исключено, что в один прекрасный день гуманоиды-роботы станут одной из примечательных черт Великой Китайской стены, которую смогут оценить миллионы ее посетителей.

https://www.youtube.com/watch?v=nx2YO3twZYs
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Очень бедно и минималистично": американец сравнил квартиры в России и США

Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".

Американец описал российские квартиры фразой "очень бедно"
Простой и дешёвый способ борьбы с тлей
Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора
Хотите петунию со сплошными цветками? Обязательно подкармливайте их этими удобрениями
Чтобы вырастить отличный урожай перца - не пропустите важную обработку в июне
Армия России начала общевойсковую операцию в Часове Яре Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Как использовать лавровый лист, чтобы избавиться от тли в саду и огороде
Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына: "Приехала из глубинки"
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Последние материалы
ВСУ отступают в Часове Яре, избегая боев со штурмовыми подразделениями ВДВ
Робот-андройд смог покорить Великую Китайскую стену
Как голливудские актёры готовятся к ролям: методики, диеты и тренировки
Запечённые помидоры с сыром: и в будни, и в праздники
Чехия для туристов: 6 фактов о красивейшей стране Европы
Люся Чеботина грозит завершить карьеру из-за закона о дресс-коде для артистов
Подолог предупреждает: как ошибки с гель-лаком могут угрожать здоровью ногтей
Два эффективных метода борьбы со слизнями
Советские игрушечные модели "Нива" достигают цены до 150 тыс. рублей
Роботизированные псы-автоматчики — в КНР продемонстрировали новинки робототехники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников