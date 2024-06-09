Робот покорил Великую Китайскую стену

Робот-андройд смог покорить Великую Китайскую стену

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Не смотря на значительные достижения в области робототехники, возможности гуманоидов-роботов до настоящего времени ограничены, преимущественно, информационными и развлекательными услугами. Яркий пример этому дает робот Sophia фирмы Hanson Robotics.

Фото: www.flickr.com by Jan Bockaert is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Специалисты в области робототехники китайской компании Robot Era пошли дальше, выпустив андроида xBot-L в путешествие по Великой Китайской стене — об этом было создано видео для YouTube.

Согласно оценкам экспертов, xBot-L по многим характеристикам уступает своему предшественнику и "соратнику" Н1 компании Unitree, а также известному Atlas от Boston Dynamics. Тем не менее, это никоим образом не умаляет его достоинства: он уверенно передвигается по великой стене, преодолевая выбоины и неровности поверхности. Без труда восходит по лестнице и даже выполняет упражнения тайцзицюань в одной из башен укрепления.

Это все стало реальным благодаря уникальной технологии и алгоритмам восприятия. С их помощью xBot-L "способен ориентироваться в сложных условиях и удерживать равновесие при ходьбе". Не исключено, что в один прекрасный день гуманоиды-роботы станут одной из примечательных черт Великой Китайской стены, которую смогут оценить миллионы ее посетителей.

https://www.youtube.com/watch?v=nx2YO3twZYs