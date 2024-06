Отечественные биотехнологии могут стать основой здравоохранения

Заместитель декана ФФМ МГУ и член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ Мария Воронцова заявила, что российские биогенетические технологии имеют потенциал стать ключевым сегментом отечественного здравоохранения.

