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Отечественные биотехнологии могут стать основой здравоохранения

Назван потенциал российских биотехнологий

Наука

Заместитель декана ФФМ МГУ и член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ Мария Воронцова заявила, что российские биогенетические технологии имеют потенциал стать ключевым сегментом отечественного здравоохранения.

Назван потенциал российских биотехнологий
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Она подчеркнула важность поддержки этой отрасли, особенно в стандартизации и производстве. Воронцова отметила высокое качество кадров и креативность российских специалистов, сообщает ТАСС.

Заявление было сделано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году — "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста".

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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