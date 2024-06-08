Отечественные биотехнологии могут стать основой здравоохранения

Заместитель декана ФФМ МГУ и член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ Мария Воронцова заявила, что российские биогенетические технологии имеют потенциал стать ключевым сегментом отечественного здравоохранения.
Она подчеркнула важность поддержки этой отрасли, особенно в стандартизации и производстве. Воронцова отметила высокое качество кадров и креативность российских специалистов, сообщает ТАСС.
Заявление было сделано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году — "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста".
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.