В Китае показали новых робопсов-автоматчиков

Центральное телевидение КНР представило доклад о совместных учениях НОАК с военными Камбоджи под названием "Золотой дракон 2024". В процессе этих маневров акцент был сделан, в частности, на изучении практических аспектов применения в боевых условиях роботизированных псов, несущих на себе полноценный арсенал.
По-видимому, для учений были задействованы варианты модели Go2 от китайской фирмы по робототехнике Unitree. Этот механический пес отличается хорошей подвижностью, способностью самостоятельно и оперативно передвигаться по неровной местности и преодолевать препятствия прыжками. Тем не менее, за такие возможности приходится расплачиваться ограниченным временем автономной работы — всего 2-4 часа.
Китайские военные превратили робота-пса в электронную версию служебного питомца, обучив его исполнять указания самостоятельно. Например, благодаря лидару со всесторонним обзором на 360 градусов и специальной подвижной стойке с видеокамерой, робот может производить обзор территории вокруг себя, выполнять автономную разведку. Механический пес способен довольно точно определять объекты и исследовать почву в поисках мин.
Однако наибольший интерес в репортаже представляет стрельба роботизированного пса из штатного вооружения, закрепленного на его спине. О точности стрельбы пока нет информации, но робот передвигается с оружием довольно уверенно. Например, его можно использовать для боевой разведки, когда необходимо проникнуть в здание с неизвестным количеством врагов и после этого обеспечить огневую поддержку штурмовикам.
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