В Китае показали новых робопсов-автоматчиков

Роботизированные псы-автоматчики — в КНР продемонстрировали новинки робототехники

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Центральное телевидение КНР представило доклад о совместных учениях НОАК с военными Камбоджи под названием "Золотой дракон 2024". В процессе этих маневров акцент был сделан, в частности, на изучении практических аспектов применения в боевых условиях роботизированных псов, несущих на себе полноценный арсенал.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero from Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По-видимому, для учений были задействованы варианты модели Go2 от китайской фирмы по робототехнике Unitree. Этот механический пес отличается хорошей подвижностью, способностью самостоятельно и оперативно передвигаться по неровной местности и преодолевать препятствия прыжками. Тем не менее, за такие возможности приходится расплачиваться ограниченным временем автономной работы — всего 2-4 часа.

Китайские военные превратили робота-пса в электронную версию служебного питомца, обучив его исполнять указания самостоятельно. Например, благодаря лидару со всесторонним обзором на 360 градусов и специальной подвижной стойке с видеокамерой, робот может производить обзор территории вокруг себя, выполнять автономную разведку. Механический пес способен довольно точно определять объекты и исследовать почву в поисках мин.

Однако наибольший интерес в репортаже представляет стрельба роботизированного пса из штатного вооружения, закрепленного на его спине. О точности стрельбы пока нет информации, но робот передвигается с оружием довольно уверенно. Например, его можно использовать для боевой разведки, когда необходимо проникнуть в здание с неизвестным количеством врагов и после этого обеспечить огневую поддержку штурмовикам.

https://www.youtube.com/watch?v=YMnkqY98Cyo