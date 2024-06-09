Apple продемонстрировала "водный тест" своих гаджетов

Руководство компании Apple выражает мнение, что электронные аппараты должны обладать высокой степенью надежности, не ломаться, быть долговечными и защищены от проникновения воды. Проще говоря, всеми этими качествами не могут похвастаться не все нынешние гаджеты.
О способах обеспечения "выживаемости" будущих моделей iPhone рассказал известный блогер в области технологий Маркес Браунли в своих видео на платформе YouTube. Ему довелось посетить одну из закрытых лабораторий Apple, где проводятся испытания на водостойкость.
Показаны испытания iPhone 15, который погружают в чистую воду на глубину 1,5 метра на полчаса, а затем проверяют еще и на защиту от пыли.
Маркес продемонстрировал четыре водных эксперимента — подражание дождю, воздействие со всех сторон несколькими струями слабого давления, опрыскивание из огнетушителя и, наконец, погружение в воду на полтора метра на длительное время.
В соседней лаборатории происходит тестирование надежности будущих моделей iPhone. Инженеры анализируют результаты многочисленных "падений" гаджета с помощью специального робота-манипулятора. Рядом находится другое устройство, которое вибрирует iPhone на определенных частотах, создавая, скажем, имитацию вибрации мотоциклетного двигателя или поезда метро.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.