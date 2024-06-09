Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роботизированные псы-автоматчики — в КНР продемонстрировали новинки робототехники
Туристические ловушки: как не попасться на удочку мошенников
Избегайте действий, которые могут негативно сказаться на вашей коже
Что точно не стоит делать, если кот помочился в обувь: эти способы не работают
Как создать живописный пруд на участке?
Индейка с рисом и овощами: вкусный ужин
Группа "Три дня дождя" открыла крупнейшую фестивальную площадку в Лужниках
Цены на подержанные автомобили в России снизились на 0,3% в мае 2024 года
Секреты экономии на авиабилетах: как путешествовать дешевле
Apple продемонстрировала "водный тест" своих гаджетов

В компании Apple продемонстрировали тестирование продукции на водонепроницаемость

1:28
Наука

Руководство компании Apple выражает мнение, что электронные аппараты должны обладать высокой степенью надежности, не ломаться, быть долговечными и защищены от проникновения воды. Проще говоря, всеми этими качествами не могут похвастаться не все нынешние гаджеты.

В компании Apple продемонстрировали тестирование продукции на водонепроницаемость
Фото: flickr.com by Tinh tế Photo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

О способах обеспечения "выживаемости" будущих моделей iPhone рассказал известный блогер в области технологий Маркес Браунли в своих видео на платформе YouTube. Ему довелось посетить одну из закрытых лабораторий Apple, где проводятся испытания на водостойкость.

Показаны испытания iPhone 15, который погружают в чистую воду на глубину 1,5 метра на полчаса, а затем проверяют еще и на защиту от пыли.

Маркес продемонстрировал четыре водных эксперимента — подражание дождю, воздействие со всех сторон несколькими струями слабого давления, опрыскивание из огнетушителя и, наконец, погружение в воду на полтора метра на длительное время.

В соседней лаборатории происходит тестирование надежности будущих моделей iPhone. Инженеры анализируют результаты многочисленных "падений" гаджета с помощью специального робота-манипулятора. Рядом находится другое устройство, которое вибрирует iPhone на определенных частотах, создавая, скажем, имитацию вибрации мотоциклетного двигателя или поезда метро.

https://www.youtube.com/watch?v=8reaJG7z-is
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора

Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.

Простой и дешёвый способ борьбы с тлей
Американец описал российские квартиры фразой "очень бедно"
"Очень бедно и минималистично": американец сравнил квартиры в России и США
Хотите петунию со сплошными цветками? Обязательно подкармливайте их этими удобрениями
Чтобы вырастить отличный урожай перца - не пропустите важную обработку в июне
Армия России начала общевойсковую операцию в Часове Яре Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Как использовать лавровый лист, чтобы избавиться от тли в саду и огороде
Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына: "Приехала из глубинки"
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Последние материалы
Роботизированные псы-автоматчики — в КНР продемонстрировали новинки робототехники
Армия России начала общевойсковую операцию в Часове Яре
Туристические ловушки: как не попасться на удочку мошенников
Оперная певица Алиса Гицба: не надо переходить на музыкальный фастфуд
Избегайте действий, которые могут негативно сказаться на вашей коже
Что точно не стоит делать, если кот помочился в обувь: эти способы не работают
Как создать живописный пруд на участке?
Индейка с рисом и овощами: вкусный ужин
Группа "Три дня дождя" открыла крупнейшую фестивальную площадку в Лужниках
Цены на подержанные автомобили в России снизились на 0,3% в мае 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников