Новый стартап способен сделать из любого велосипеда электрический

Инженеры представили набор конверсии обычного велосипеда в электрический

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперты прогнозируют, что объем рынка электрических велосипедов в 2024 году достигнет практически $35 миллиардов. К краю этого десятилетия ожидается, что эта сумма может превысить $50 миллиардов, что заставляет производителей электровелосипедов активно работать над созданием и предложением различных вариантов.

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Так, стартап Swytch предложил общественности набор конверсии, включающий в себя четыре составляющих. Для превращения любого велосипеда в электрический достаточно заменить стандартное переднее колесо на электрическое и установить дополнительные компоненты.

В отличие от этого стартап Clip из Нью-Йорка разработал более простой двухкомпонентный набор для всех велосипедов с диаметром колес от 26 до 28 дюймов. Для этого нужно просто присоединить модуль к велосипеду, состоящий из аккумулятора и электродвигателя, даже не прибегая к использованию инструментов.

Второй элемент состоит из беспроводного пульта управления, который крепится к рулю. Он необходим для запуска двигателя и активации рекуперативного торможения. Clip доступен в двух версиях — Commuter и Explorer с емкостью аккумуляторов 96 и 192 Вт⋅ч соответственно. Дальность хода для версии Commuter колеблется от 7 до 10 км, а максимальная скорость составляет 25 км/ч. Цена — $500. Explorer увеличит дальность преодоления и стоит $600.