В Росси создали уникальную и универсальную роботизированную платформу

Универсальный робот на службе армии России: Тягач и минер в одном корпусе

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженеры отечественной компании "Гумич РТК", при активной поддержке структур "Ростеха", разработали автоматизированную многофункциональную платформу "Импульс-М" на гусеничном ходу, предназначенную для выполнения военных и гражданских задач.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

"Импульс-М" был создан с модульной структурой и способностью перевозки около одной тонны груза, что позволяет использовать платформу как для перевозки грузов, так и для установки различного оборудования, включая разнообразное вооружение, установку мин и эвакуацию раненых. Более того, "Импульс-М" способен тянуть прицепы весом до 1,5 тонн.

По информации, специалисты из "Гумич РТК" в настоящее время занимаются испытаниями платформы в военной версии, оборудованной ПТРК, которая уже проходит полевые испытания.

Одним из ключевых достоинств "Импульс-М" стала полностью российская система управления, использующая при выполнении своих функций алгоритмы искусственного интеллекта, что обеспечивает возможность автоматизированной работы.