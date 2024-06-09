В Росси создали уникальную и универсальную роботизированную платформу

Инженеры отечественной компании "Гумич РТК", при активной поддержке структур "Ростеха", разработали автоматизированную многофункциональную платформу "Импульс-М" на гусеничном ходу, предназначенную для выполнения военных и гражданских задач.
"Импульс-М" был создан с модульной структурой и способностью перевозки около одной тонны груза, что позволяет использовать платформу как для перевозки грузов, так и для установки различного оборудования, включая разнообразное вооружение, установку мин и эвакуацию раненых. Более того, "Импульс-М" способен тянуть прицепы весом до 1,5 тонн.
По информации, специалисты из "Гумич РТК" в настоящее время занимаются испытаниями платформы в военной версии, оборудованной ПТРК, которая уже проходит полевые испытания.
Одним из ключевых достоинств "Импульс-М" стала полностью российская система управления, использующая при выполнении своих функций алгоритмы искусственного интеллекта, что обеспечивает возможность автоматизированной работы.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.