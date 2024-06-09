Инженеры из США показали гибридный самолет EL-2 Goldfinch

Новая разработка из США — компромисс в мире самолетостроения

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Корпорация Electra из США объявила об успешном начале испытаний гибридного электрического самолета класса eSTOL с укороченным взлетом EL-2 Goldfinch.

Фото: www.youtube.com is licensed under public domain

Новый аппарат — это своего рода "сбалансированное решение" между обычными самолетами и нарастающей популярностью воздушных судов типа eVTOL (с вертикальным взлетом и посадкой), не требующими использования ВПП.

Внешне EL-2 Goldfinch во многом похож на небольшой пассажирский самолет. У него установлены восемь пятилопастных несущих винтов (по четыре на каждом крыле), приводимых в движение тихими (с общим уровнем шума всего 75 дБ) электродвигателями. Для питания двигателей используется энергия от мощного литиевого аккумулятора, которой достаточно для взлета, посадки, полета продолжительностью 45 минут со скоростью до 320 км/ч и покрытия расстояния до 800 км.

Как же удается преодолеть такое расстояние при скорости всего 320 км/ч на одном заряде?

Причина заключается в том, что эффективная гибридная система позволяет EL-2 сокращать расход топлива на 40 %. Инновация от Electra — небольшие стойки на крыльях, направляющие поток воздуха над их поверхностью. Благодаря этим стойкам самолету достаточно ВПП размером с футбольное поле — 91x30 м для взлета и посадки. В компании надеются вывести EL-2 Goldfinch на рынок уже через четыре года.

https://www.youtube.com/watch?v=esTykmreHuQ