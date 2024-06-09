Чешские специалисты представили летающий мотоцикл

Компания UDX представила прототип летающего мотоцикла

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Возможно, в скором времени личные воздушные аппараты станут столь же распространенными, как автомобили. Шагом вперед в этом направлении определенно является разработка двухместного летающего мотоцикла под названием Airwolf, над которым трудятся специалисты из чешской компании UDX.

Фото: www.youtube.com is licensed under public domain

Проект аппарата предусматривает мощность 430 лошадиных сил (320 кВт). Airwolf обещает получить маневренность, сопоставимую с колибри, и внешний вид, напоминающий обычный квадракоптер, благодаря четырем независимым несущим электродвигателям с регулируемым углом наклона.

Согласно замыслу разработчиков, вес воздушного мотоцикла Airwolf не превысит 230 килограммов, его разгон с 0 до 100 километров в час займет всего три секунды, а максимальная скорость составит 230 км/ч. Емкости аккумулятора должно хватить примерно на полчаса полета на расстояние до 66 километров. Для управления таким аппаратом потребуется лицензия пилота спортивного самолета.

Не следует, однако, радоваться заранее. Во-первых, до начала массового производства остается еще много работы, а во-вторых, предполагаемая цена Airwolf будет весьма сопоставима с автомобилями класса "люкс" и даже яхтами, составляя $320 000.

https://www.youtube.com/watch?v=KMl1OtaVwGg