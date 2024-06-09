Чешские специалисты представили летающий мотоцикл

Возможно, в скором времени личные воздушные аппараты станут столь же распространенными, как автомобили. Шагом вперед в этом направлении определенно является разработка двухместного летающего мотоцикла под названием Airwolf, над которым трудятся специалисты из чешской компании UDX.
Проект аппарата предусматривает мощность 430 лошадиных сил (320 кВт). Airwolf обещает получить маневренность, сопоставимую с колибри, и внешний вид, напоминающий обычный квадракоптер, благодаря четырем независимым несущим электродвигателям с регулируемым углом наклона.
Согласно замыслу разработчиков, вес воздушного мотоцикла Airwolf не превысит 230 килограммов, его разгон с 0 до 100 километров в час займет всего три секунды, а максимальная скорость составит 230 км/ч. Емкости аккумулятора должно хватить примерно на полчаса полета на расстояние до 66 километров. Для управления таким аппаратом потребуется лицензия пилота спортивного самолета.
Не следует, однако, радоваться заранее. Во-первых, до начала массового производства остается еще много работы, а во-вторых, предполагаемая цена Airwolf будет весьма сопоставима с автомобилями класса "люкс" и даже яхтами, составляя $320 000.
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