По информации Сергея Савельева, который занимает должность заместителя руководителя "Роскосмоса", железнодорожная станция должна быть полностью готова к 2036 году. В конце мая 2024 года российские власти утвердили договор с Китаем о строительстве этой станции, кроме того, к инициативе уже присоединились еще 12 стран.
После завершения строительства станции на ней начнутся научные исследования для более глубокого изучения нашего небесного спутника и потенциальных возможностей использования Луны.
Кстати, недавно мы сообщали о том, что для лунной станции готовится ядерный энергетический блок, над разработкой которого уже трудятся специалисты из России.
Также отмечается, что в процессе осуществления проекта лунной миссии на Луну будут отправлены автоматические китайские станции "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", которые займутся тестированием основных технологий, а затем начнется возведение полноценного комплекса для исследований с дистанционным управлением.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.