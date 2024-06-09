Российско-китайская лунная станция появится к 2036 году

Россия и Китай возведут совместную лунную станкцию к 2036 году

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

По информации Сергея Савельева, который занимает должность заместителя руководителя "Роскосмоса", железнодорожная станция должна быть полностью готова к 2036 году. В конце мая 2024 года российские власти утвердили договор с Китаем о строительстве этой станции, кроме того, к инициативе уже присоединились еще 12 стран.

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После завершения строительства станции на ней начнутся научные исследования для более глубокого изучения нашего небесного спутника и потенциальных возможностей использования Луны.

Кстати, недавно мы сообщали о том, что для лунной станции готовится ядерный энергетический блок, над разработкой которого уже трудятся специалисты из России.

Также отмечается, что в процессе осуществления проекта лунной миссии на Луну будут отправлены автоматические китайские станции "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", которые займутся тестированием основных технологий, а затем начнется возведение полноценного комплекса для исследований с дистанционным управлением.