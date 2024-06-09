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Российско-китайская лунная станция появится к 2036 году

Россия и Китай возведут совместную лунную станкцию к 2036 году

1:09
Наука

По информации Сергея Савельева, который занимает должность заместителя руководителя "Роскосмоса", железнодорожная станция должна быть полностью готова к 2036 году. В конце мая 2024 года российские власти утвердили договор с Китаем о строительстве этой станции, кроме того, к инициативе уже присоединились еще 12 стран.

Россия и Китай возведут совместную лунную станкцию к 2036 году
Фото: unsplash.com by Dean Hayton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

После завершения строительства станции на ней начнутся научные исследования для более глубокого изучения нашего небесного спутника и потенциальных возможностей использования Луны.

Кстати, недавно мы сообщали о том, что для лунной станции готовится ядерный энергетический блок, над разработкой которого уже трудятся специалисты из России.

Также отмечается, что в процессе осуществления проекта лунной миссии на Луну будут отправлены автоматические китайские станции "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", которые займутся тестированием основных технологий, а затем начнется возведение полноценного комплекса для исследований с дистанционным управлением.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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