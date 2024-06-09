Российская ОС "Аврора" внедрится в отечественные автомбили

Операционная система "Аврора" будет внедрена в автомобили Lada

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

На прошедшем ПМЭФ-2024 между автопроизводителем Лада, компанией "Итэлма" и "Ростелекомом" был заключен значимый контракт на разработку перспективной цифровой платформы для отечественных автомобилей, основанной на операционной системе под названием "Аврора".

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Участники данного соглашения планируют совместно заниматься разработкой, последующим тестированием и дальнейшим развитием "Авроры", которая, включая алгоритмы искусственного интеллекта, будет интегрирована в мультимедийные устройства, системы и оборудование системы автопилота автомобилей от Лады.

Также в планах разработать несколько цифровых продуктов под брендом Lada, которые будут взаимодействовать в рамках общего экосистемы.

Отмечается, что широко внедряемые "Ростелекомом" интеллектуальные транспортные системы в будущем будут взаимодействовать с продукцией Лады с использованием специально разработанных компонентов от НПП "Итэлма".

По словам Максима Соколова, занимающего должность президента Лады, данное соглашение стало важным шагом, способствующим усилению технологической независимости автомобильной отрасли в России, а автомобили Лады станут более привлекательными в плане комфорта и безопасности.