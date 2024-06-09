Российская ОС "Аврора" внедрится в отечественные автомбили

На прошедшем ПМЭФ-2024 между автопроизводителем Лада, компанией "Итэлма" и "Ростелекомом" был заключен значимый контракт на разработку перспективной цифровой платформы для отечественных автомобилей, основанной на операционной системе под названием "Аврора".
Участники данного соглашения планируют совместно заниматься разработкой, последующим тестированием и дальнейшим развитием "Авроры", которая, включая алгоритмы искусственного интеллекта, будет интегрирована в мультимедийные устройства, системы и оборудование системы автопилота автомобилей от Лады.
Также в планах разработать несколько цифровых продуктов под брендом Lada, которые будут взаимодействовать в рамках общего экосистемы.
Отмечается, что широко внедряемые "Ростелекомом" интеллектуальные транспортные системы в будущем будут взаимодействовать с продукцией Лады с использованием специально разработанных компонентов от НПП "Итэлма".
По словам Максима Соколова, занимающего должность президента Лады, данное соглашение стало важным шагом, способствующим усилению технологической независимости автомобильной отрасли в России, а автомобили Лады станут более привлекательными в плане комфорта и безопасности.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.