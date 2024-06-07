Метеоролог Позднякова предупредила жителей Москва о затяжном периоде дождей и гроз

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что дождливая погода в Москве затянется надолго.
Позднякова предупредила, что всю новую неделю в Москве ожидается дождливая погода с грозами. Температура воздуха днём будет держаться в районе 20 градусов.
Ранее Метеоролог Позднякова предупредила о резкой смене погоды в Москве.
"И только в субботу, 15 июня, грозы прекратятся в столице, а вот дождь по-прежнему будет лить", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Специалист объяснила, что к воскресенью дожди прекратятся, однако это будет лишь временная передышка перед затяжными дождями.
Метеоролог объяснила, что весь июнь будет дождливым и грозовым.
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