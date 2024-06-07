Метеоролог Позднякова предупредила жителей Москва о затяжном периоде дождей и гроз

Синоптик Позднякова рассказала, что Москву накроют дожди и грозы

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что дождливая погода в Москве затянется надолго.

Фото: oompa123.deviantart.com is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Позднякова предупредила, что всю новую неделю в Москве ожидается дождливая погода с грозами. Температура воздуха днём будет держаться в районе 20 градусов.

Ранее Метеоролог Позднякова предупредила о резкой смене погоды в Москве.

"И только в субботу, 15 июня, грозы прекратятся в столице, а вот дождь по-прежнему будет лить", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Специалист объяснила, что к воскресенью дожди прекратятся, однако это будет лишь временная передышка перед затяжными дождями.

Метеоролог объяснила, что весь июнь будет дождливым и грозовым.