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Расшифрован древнейший текст о детстве Иисуса Христа: он годами пылился в библиотеке

Учёным удалось расшифровать древнейший текст о детстве Иисуса Христа

2:04
Наука

Эксперты расшифровали древний манускрипт, который оказался самой ранней сохранившейся копией Евангелия детства от Фомы.

Учёным удалось расшифровать древнейший текст о детстве Иисуса Христа
Фото: commons.wikimedia.org by ProtoplasmaKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Фрагмент папируса, который десятилетиями хранился в Государственной и университетской библиотеке имени Карла фон Осецкого в Гамбурге, Германия, до недавнего времени оставался незамеченным. Два исследователя, Лайош Берке из Института христианства и античности в Университете Гумбольдта в Берлине и Габриэль Нокки Маседо из Льежского университета в Бельгии, определили, что древнегреческий текст на фрагменте относится к Евангелию детства от Фомы и является самой старой известной версией этого текста, сообщает Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik.

Евангелие детства от Фомы принадлежит к числу апокрифических евангелий, которые не включены в канон Библии основными христианскими деноминациями. Эти писания содержат подробности о ранней жизни Иисуса, хотя их происхождение остаётся неясным. Несмотря на это, они пользовались популярностью в древности и средневековье. До этого открытия старейшей известной греческой версией считался кодекс XI века, тогда как само Евангелие предположительно было написано во II веке.

Результаты исследования подтверждают мнение, что Евангелия детства от Фомы изначально было написано на греческом языке. Помимо датировки фрагмента, который происходит из Египта, авторы расшифровали написанный на нём текст. Текст распределён на 13 строк, каждая из которых содержит примерно по 10 греческих букв.

"Мы сначала заметили слово "Иисус" в тексте. Затем, сравнив его с многочисленными другими оцифрованными папирусами, расшифровали его буква за буквой и быстро поняли, что это не может быть повседневным документом."

Анализ текста привёл исследователей к выводу, что он представляет собой копию Евангелия.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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