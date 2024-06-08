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Древние котлы для сбора крови обнаружены в Монголии: учёные узнали правду о быте майкопцев

Учёные обнаружили древние котлы для сбора крови в Монголии

1:28
Наука

В Монголии в двух котлах позднего бронзового века учёные обнаружили остатки древних белков. Молекулярные биологи провели тщательное исследование этих белков и сделали несколько ключевых выводов.

Учёные обнаружили древние котлы для сбора крови в Монголии
Фото: commons.wikimedia.org by Ljuba brank is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Выяснилось, что металлические сосуды, вероятно, использовались для варки кровяной колбасы. Дополнительный анализ выявил особые фрагменты белков, характерные для яков. Это открытие позволяет предположить, что около 2700 лет назад местные жители разводили яков не только для получения мяса, но и для добычи молока.

Металлические котлы были важным элементом быта в бронзовый и ранний железный века и использовались в различных культурах Северной Евразии. Например, в майкопской культуре, существовавшей на территории Северного Кавказа в IV тысячелетии до н. э., ученые также находили органические остатки внутри котлов. Эти исследования показали, что майкопцы использовали котлы для приготовления различных блюд из мяса, крови и молока домашних и диких животных, сообщает Planet Today.

Таким образом, исследования древних белков в монгольских котлах проливают свет на пищевые практики и животноводство древних народов Евразии, подтверждая важную роль металлических сосудов в их повседневной жизни и хозяйственной деятельности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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