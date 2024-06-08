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Названа причина радарных аномалий на южном полюсе Марса: всему виной обычная пыль

Учёные выяснили причину радарных аномалий на Марсе

1:16
Наука

Американские планетологи установили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса, обнаруженные в 2018 году, вызваны не подледными озерами из жидкой воды, а тонкими слоями водяного льда с большим количеством пыли.

Учёные выяснили причину радарных аномалий на Марсе
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Научный сотрудник Дэниел Лалич пояснил, что радиоволны радара рассеиваются этими слоями пыли, создавая аномальные отражения.

Изначально, в 2018 году, итальянские астрономы с помощью зонда "Марс-экспресс" обнаружили на глубине 1,5 км от поверхности южной ледяной шапки Марса следы трех подледных озер. Однако, дальнейшие исследования вызвали споры о природе этих аномалий. Некоторые ученые предположили, что это может быть радарный "мираж" или залежи глины, сообщает ТАСС.

Лалич и его команда предложили теорию, согласно которой аномалии объясняются слоями водяного льда с пылью, способными создавать подобные радарные сигналы. Их расчеты показали, что даже очень тонкий слой льда с 10% пыли может вызвать такие аномалии, что объясняет их повсеместное присутствие в полярных ледяных шапках Марса.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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